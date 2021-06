PRESSEMITTEILUNG! Buchpremiere HAPPY MILLIONÄR

Das einzige Buch das den Weg zum Happy Millionär verrät

Buchpremiere: HAPPY MILLIONÄR

Rechtzeitig zum Serienstart der neuen TV-Reality-Show DIE BOSSHARDS – ROADTRIP INS GLÜCK beim Schweizer TV-Sender 3+ erscheint Stephan Bosshards Autobiografie HAPPY MILLIONÄR.

Das autobiografisch geschriebene Buch liest sich wie ein spannender Roman. Die bunt bebilderte Story spielt sich in den Jahren von 2000 bis 2020 ab. Im Kernpunkt der Geschichte liegt die Auswanderung in die USA. Dieses Abenteuer hat die Bosshards aufgrund der Finanzkrise 2008 an den Rand der Verzweiflung gebracht. Das Finale fand an keinem geringeren Ort als dem Times Square in New York City statt und brachte Bosshard zu Aussagen wie dieser: Wo zur Hölle sind wir hier gelandet und was zum Teufel tun wir hier überhaupt?

Wie, wann und ob überhaupt die Bosshard es schaffen aus dieser Hölle herauszukommen, ist nur eine von vielen spannenden Geschichten in diesem Buch. Soviel sei verraten, immer dann, wenn es kritisch wird, zählt sowieso nur das eigene Glück. Und genau darum geht es in diesem Buch: Mehr happy als Millionär!

