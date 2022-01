Pressemeldung: Assist Digital verstärkt Salesforce Beratung durch Mehrheitsbeteiligung an comselect

Assist Digital erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der comselect, einem einem auf Salesforce-Technologie spezialisierten IT-Unternehmen und B2B Lead Generation Dienstleister mit Sitz in Mannheim.

Mannheim/Mailand 17.01.2022

–Assist Digital beteiligt sich mehrheitlich an der comselect Gesellschaft für Relationship Management mbH

-Positionierung als führender Player unter den Salesforce Beratungsgesellschaften

-Gebündelte Kompetenz stärkt Salesforce CRM und Customer Experience Szenarien

Assist Digital erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an der comselect Gesellschaft für Relationship -Management mbH, einem auf Salesforce-Technologie spezialisierten IT-Unternehmen und B2B Lead Generation Dienstleister mit Sitz in Mannheim.

Das rund 70 Mitarbeitende zählende comselect-Team wird zudem durch 40 Salesforce Marketing Cloud Experten aus dem Hause Assist Digital

verstärkt. Unter dem Dach der Assist Digital entsteht damit ein führendes Salesforce-Beratungshaus in Deutschland.

Der IT-Dienstleister Assist Digital, der mehr als 4500 Mitarbeitende zählt, verstärkt mit diesem Merger und dem Know-how des comselect-Expertenteams seine Salesforce-Kompetenz für seine Kernbranchen Telco, Retail, Automotive, Manufacturing, Banken/Finanzdienstleister und Media.

Die comselect Gesellschaft für Relationship Management mbH wird ihrerseits von der Zugehörigkeit zu einem führenden, international agierenden

IT-Dienstleistungsunternehmen profitieren, das aktuell 500 Consultants umfasst und europaweit an 15 Standorten vertreten ist.

Um die Salesforce-Kompetenzträger der beiden Salesforce Partner noch effizienter für die Kunden zum Einsatz zu bringen, werden Assist Digital

und comselect ihre Spezialisten unter dem Dach des Salesforce Competence Center zusammenbringen. Zudem erweitert comselect sein Portfolio um Experten und Expertinnen aus den Bereichen Business Prozess Optimierungen, UX/UI Design, Artificial Intelligence, Systemintegration sowie Cloud Service Management.

Die bisherigen Standorte von comselect bleiben unverändert bestehen. Weitere Verstärkung bekommt die neue Assist Digital Tochter dabei auch durch die Assist Digital Tochter converneo, dem führenden Experten für prozessoptimierten Kundenservice und etablierten Lösungsintegrator. Die converneo GmbH besitzt ausgewiesene Expertise im Bereich Service Center und der Automatisierung von Omnichannel-Kundenserviceaktivitäten und hilft dabei ihren Kunden, kosteneffizienter und flexibler mit Kunden zu agieren. Dabei entwickelt und implementiert converneo Komplettlösungen für den Omnichannel-Kundenservice sowie zur Service Prozess Automatisierung. Mit über 30 Beratern und Lösungsarchitekten und einer langjährigen, operativen Branchenexpertise gilt die hersteller- unabhängige converneo GmbH bei ihren Auftraggebern als vertrauensvoller, fairer und verlässlicher Partner und Spezialist im deutschen Service Center Markt.

Todd Gaffner, Managing Director Germany bei Assist Digital, begründet die Entscheidung für die jüngste Beteiligung: „Assist Digital ist ein schnell wachsendes Unternehmen, das sich auf Customer Experience Management konzentriert.

Unsere internationalen Kunden erwarten einfache und intuitive Lösungen im Bereich der digitalen Transformation. Die 20-jährige CRM-Expertise der comselect und ihr internationaler Kundenstamm passen perfekt zu unserer Marktstrategie.“

Thorsten Heinrich, einer der zwei Managing Partner in der Geschäftsführung von comselect, sieht in dem Schritt eine große Chance für sein Team:

„Mit Verstärkung der Assist Digital Group können wir uns zukünftig als führende deutsche Salesforce-Beratungsgesellschaft in den Branchen Manufacturing, Automotive, Retail, Energiewirtschaft und Financial Services positionieren und auch ein wesentlicher Player im Salesforce Multi Cloud Lösungsbereich werden. Im größeren Assist Digital-Verbund werden wir im Markt sichtbarer und steigern unsere Chancen, als Berater am dynamisch wachsenden Salesforce CRM und CX Markt zu partizipieren.“

Insa Broeksmid, Managing Partner von comselect, kommentiert den Zusammenschluss wie folgt:

„comselect bietet seinen Kunden hervorragende CRM- und B2B-Lead-Generierungsdienste.

Mit Assist Digital können wir unser Angebot erweitern und unseren Kunden zu einem Wettbewerbsvorteil verhelfen.

Es ist eine Win-Win-Win-Partnerschaft für alle Seiten. Kunden, Partner und Assist. Und das ist es, was wir brauchen, um als führendes Beratungsunternehmen die nächste Stufe zu erreichen.“

Assist Digital Spa

Assist Digital ist ein pan-europäisches Unternehmen, das sich auf Customer Experience Lösungen konzentriert und Niederlassungen in wichtigen Märkten wie Frankreich, Deutschland, Italien und Großbritannien unterhält. Assist Digital ist ein führender Anbieter von digitalen CRM-Dienstleistungen und -Technologien, die die sinnvollen Verbindungen zwischen Marken, Kunden, Unternehmen und Mitarbeitern schaffen.

Assist Digital wurde 1996 gegründet und beschäftigt über 4500 Experten und Expertinnen mit Kompetenzen in den Bereichen Marketing, Vertrieb und Kundenservice, Geschäftsprozessoptimierung, Business & UX/UI Design, AI & RPA, Systemintegration, Datenmanagement, Cloud-Service-Management und IT-Betrieb.

Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die den gesamten Kundenlebenszyklus abdecken. Dabei spezialisiert sich das Unternehmen auf menschliche und technische Fähigkeiten vom Design bis zur Entwicklung, von der Bereitstellung bis zum Betrieb und der digitalen Übernahme.

Zu seinen Kunden zählen große Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren (B2B und B2C) tätig sind: Energie, Telekommunikation, Medien, Versicherungen, Unterhaltung, Automobil, Banken, Einzelhandel, Reisen und Tourismus.

comselect Gesellschaft für Relationship Managenment mbH

comselect ist einer der führenden deutschen CRM/CX Beratungsgesellschaften mit Fokus auf Salesforce Technologien. Mit seiner Business Unit triveo bietet das Unternehmen als Business Prozess Outsourcing professionelle B2B Lead Generierungsleistungen an.

Das Unternehmen berät und begleitet seine Kunden bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen mit Lösungen von Salesforce. Das Leistungsspektrum reicht von der klassischen CRM-Prozessberatung entlang der gesamten Wertschöpfungskette bis hin zum hochqualifizierten IT-Consulting mit Salesforce- und Non-Salesforce-Produkten.

comselect wurde 2002 gegründet und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

