Pressekonferenz mit internationaler Tragweite zum Thema Maskenpflicht und deren Haftung und Gesundheitsfolgen

Einladung zur Pressekonferenz

Thema:

Beurteilung der Haftung sowie gesundheitliche Folgen durch das Tragen einer Mund Nasen Bedeckung

Heute, den 04.11.2020 um 14:00 Uhr werden wir zu den oben genannten Themen eine Internationale Pressekonferenz in Darmstadt geben.

Teilnehmer:

-Prof. Dr. Dolores Cahill ( President of World Freedom Alliance; President of World Doctor Alliance )

-Martin Byrne ( Menschenrechts Anwalt der World Freedom Alliance)

-Fiona Hind ( Generalsekretärin der World Freedom Alliance )

-Manuel Döring (Gesellschafter-Geschäftsführer DIM tec GmbH)

-Beate Barner (Rechtsanwältin)

-Rolf Kapenstein ( Rechtsanwalt, Online Zuschaltung )

-PhD/Dr. Margareta Griesz-Brisson (Neurologin)

Sollten Sie Fragen bezüglich der Pressemitteilung haben oder persönlich zur Pressekonferenz kommen wollen, bitten wir Sie sich per Mail an

press@d-u-k.de

zu wenden.

Ort der PK: Berliner Ring 65, 64295 Darmstadt

Es wird darauf hingewiesen, dass jeder, der diesen Artikel in einer nicht dem Original entsprechenden Änderung verfasst, wird zur Rechenschaft gebracht. Über die entsprechenden Medien sind die Verantwortlichen jederzeit zu benennen.

Pressekonferenz

