Pressearbeit und Suchmaschinenoptimierung – untrennbar miteinander verbunden

Instagram, YouTube, TikTok, manchmal scheint es, als ob nur noch Social Media zählt. Für die Unternehmens-PR wäre das deutlich zu kurz gegriffen. Auch die „herkömmliche“ Pressearbeit ist wichtig.

Forst, 12.01.2022 – SEO und Presse, das Traumpaar für jede Unternehmens-PR

Auch in Zeiten von Social Media sind Pressemitteilungen nach wie vor ein elementarer Bestandteil, um Informationen über ein Unternehmen, eine Dienstleistung oder ein Produkt in die Öffentlichkeit zu tragen. Die Zielgruppe sind allerdings nicht die Verbraucher und Endkunden, sondern Redaktionen, die das Thema interessant finden und für die Berichterstattung aufgreifen. Die Anforderungen an die Pressearbeit haben sich in den vergangenen Jahren allerdings verändert. Zu dem klassischen Kanal, den Redaktionen, kommt heute durch Online Pressemitteilungen auch die direkte Ansprache des Lesers hinzu.

Pressearbeit in modern – Online Pressemitteilungen

Online Pressemitteilungen erfüllen dabei zusätzliche Funktionen. So können sie die Sichtbarkeit im Internet erhöhen, wenn die Inhalte auf Auffindbarkeit optimiert werden. Darüber hinaus können sie auf die eigene Webseite verlinkt werden, und so dazu beitragen, dass neue oder bessere Rankings entstehen, also gute Platzierungen in den diversen Suchmaschinen. Deshalb nennt man diesen Teil der Wirkung auch Suchmaschinenoptimierung, oder kurz SEO. Das stellt Agenturen vor ganz neue Herausforderungen.

Mussten herkömmliche Pressemitteilungen vor allem den Standards von Redaktionen und Journalisten entsprechen, sollen Online Pressemitteilungen insbesondere die Leser ansprechen und darüber hinaus SEO optimiert erstellt sein. Dies erfordert auch von den Agenturen, die mit dieser Arbeit beauftragt werden, spezielle Erfahrung. Die Agentur für Online-PR Pressemann.com hat damit seit über 7 Jahren reichlich Erfahrung gesammelt und versteht es, diese beiden Anforderungen zu einem stimmigen Ergebnis zu kombinieren.

Pressearbeit und Suchmaschinenoptimierung ergänzen sich ideal

SEO ist ein sehr weitgefasster Bereich mit einer Fülle von möglichen Maßnahme. Hinter ihm steckt nicht nur, bei Texten relevante Keywords zu berücksichtigen, und diese so zu verwenden, dass sie auf natürlich Weise im Text vorkommen. Besonders bei Veröffentlichungen sind die Verlinkungen entscheidend für einen nachhaltigen Aufbau von Rankings. Das stellt eine der größten Herausforderungen dar, weil sich die Anforderungen an sinnvolle Links immer wieder ändern, und es bei falschen Verlinkungen auch schnell zu Nachteilen führen kann.

Deshalb benötigt eine damit beauftragte Agentur nicht nur die Fähigkeit stilistisch einwandfreie Texte zu erstellen, die den Leser fesseln, ohne zu werblich zu sein, sondern es braucht auch die Erfahrung sowie das aktualisierte Wissen darüber, wie Links zu setzen sind, damit sie bei den Suchmaschinen gesehen und berücksichtigt werden.

Insbesondere die Wahl des sog. Ankertextes sowie das Linkziel sind dabei die entscheidenden Kriterien. Bedenkt man die gewünschte positive Wirkung, sowie die möglichen Nachteile bei falscher Anwendung, lohnt sich die Investition in einen Dienstleister, der einerseits die notwendige Erfahrung besitzt und andererseits durch ständige Weiterbildung auf dem Laufenden bleibt.

Ihre Zielgruppe wird auf Sie aufmerksam

Durch Online Pressemitteilungen die auf diversen Presseportalen veröffentlicht werden, können ca. 100 bis 120 neue Backlinks aufgebaut werden. Zusätzlich erfüllen diese Links die wichtige Aufgabe, interessierte Leser direkt auf die Website zu leiten. Diese Form der Suchmaschinenoptimierung zahlt sich gleich mehrfach aus, da nicht nur Ihre Reputation steigt. Gleichzeitig erhöht sich die Relevanz, durch die Schärfung des thematischen Profils. In der Folge werden mehr User auf Ihr Internetangebot aufmerksam, die ein originäres Interesse an Ihren Inhalten haben. Das steigert automatisch die Bekanntheit Ihres Unternehmens.

Die Kommunikation mit Ihren bestehenden Kunden oder potenziellen Neukunden schafft eine intensive Beziehung, die Sie mit zielgerichteten Texten auf Ihrer Website ausbauen können. Diese gehen über die Themen der Pressemitteilungen hinaus. So können die User wertvolle Informationen über Ihr Unternehmensphilosophie, Ihre Produkte und Dienstleistungen sowie Ihre Historie erfahren. Die zunehmende Verweildauer der Leser hilft Ihrer Website ebenfalls, eine höhere Suchmaschinenbewertung und damit ein besseres Ranking zu erzielen.

Zusätzliche Inhalte, die auf Ihrer Website veröffentlicht werden, sind für Mitarbeiter in Redaktionen zugleich verlässliche Informationen, auf denen sie ihre Berichterstattung aufbauen können. Setzen Sie Ihre Ressourcen effektiv ein und lassen die spezialisierte Agentur Pressemann.com die Pressearbeit für Sie übernehmen.

