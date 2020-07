Presse-Event: VIP Launch Galileo’s Mission to Mars VR

Location: Forum Schwanthaler Höhe

Street: Theresienhöhe 5

City: 80339 – München (Germany)

Start: 30.07.2020 10:00 Uhr

End: 01.08.2020 18:00 Uhr

Entry: free

München, 23. Juli 2020

Das Forum Schwanthalerhöhe präsentiert im August (Zeit-limitiert) exklusiv Galileo’s Mission to Mars VR Experience in Zusammenarbeit mit SPREE Interactive als temporäres Pop-Up

München ansässige VR-Spezialist SPREE Interactive hat sich mit dem beliebten Wissensmagazin “Galileo” (täglich, 19:05 Uhr, auf ProSieben) zusammengetan und ein Multiplayer Virtual-Reality Abenteuer namens Mission to Mars kreiert. Mission to Mars ist eine 15-minütige VR-Erfahrung, die Spieler über die Herausforderungen aufklärt, denen sich Menschen stellen müssten, wenn wir den roten Planeten kolonisieren würden.

Die Mission beginnt an Bord der Raumstation Galileo, hier werden die neuen Astronauten in verschiedene Berufsgruppen eingeteilt. Die Raumstation bewegt sich dann von hier aus auf den Planeten und die Astronauten müssen zusammenarbeiten und Probleme lösen, bevor das raue Marswetter die Kontrolle übernimmt.

Das Erlebnis wird den ganzen August über exklusiv im Forum Schwanthalerhöhe, VR Center Unit 92 im Obergeschoss gegenüber dem Decathlon Store stattfinden. Die Attraktion ist ab dem 6. August jeden Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet. Die Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag von 12:00 bis 18:00 Uhr, zu einem Preis ab 6,5 EUR pro Person. Die Attraktion bietet Platz für 6 Spieler gleichzeitig und ist für Kinder ab 6 Jahren konzipiert. Um Warteschlangen zu vermeiden, buchen Sie bitte im Voraus unter: https://vr-spielwelt.regiondo.de/kategorien bzw.: https://www.xn--forum-schwanthalerhhe-zec.de/offer/ab-6-august-2020-unsere-neue-vr-welt/

Wenn Sie in den Sommerferien ein außergewöhnliches Erlebnis oder einfach nur Spaß suchen, besuchen Sie das Forum Schwanthalerhöhe und reisen Sie auf den roten Planeten. Perfekt geeignet für Gruppenbuchungen, wie Kinder-Geburtstagsfeiern, Familien-Ausflüge oder ein Firmen-Event.

PRESSE HINWEIS:

Am Donnerstag, den 30. Juli findet ein ausführlicher VIP-Presse Start (mit Galileo Moderatorin Funda Vanroy) statt. Aufgrund der begrenzten Anzahl haben wir den Tag in 1-Stunden-Zeitfenster von 10 -18 Uhr unterteilt. Um Ihren Besuch zu reservieren, besuchen Sie bitte:

https://calendly.com/spreeinteractive/mission-to-mars-vip-launch Bitte beachten Sie dass auch ein virtueller Besuch via Zoom möglich ist, in diesem Fall können Sie bitte unter der Reservierungs-Anmerkung Zoom vermerken. Wir freuen uns auf Sie!

Zum FORUM SCHWANTHALERHÖHE

In der neuen Shopping-Destination FORUM SCHWANTHALERHÖHE an der Wiesn stehen 90 Shop-Konzepte auf drei Ebenen und 25.000 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. Das FORUM SCHWANTHALERHÖHE bietet einen modernen Mix aus Mode, Technik, Sport, Lebensmitteln, Gastronomie und Services. Die Innenarchitektur schlägt eine Brücke zwischen dem Namensgeber Ludwig von Schwanthaler, Kunst und Münchner Lebensart. Entwickelt und realisiert wurde das neu konzipierte Shoppingcenter – bestehend aus einem innovativ umgebauten Gebäudekern und räumlich-ästhetischen, weitreichenden Ergänzungen – von der HBB Hanseatische Betreuungs- und Beteiligungsgesellschaft aus Hamburg. Diese investierte 240 Millionen Euro in den Bau. Die 24 Stunden geöffnete, modernisierte Tiefgarage sorgt für über 1.000 zusätzliche Parkplätze im Quartier an der Wiesn. Weitere Informationen: www.forum-schwanthalerhöhe.de.

Über die HBB

Die HBB-Firmengruppe mit Sitz in Hamburg ist seit rund 45 Jahren in der Immobilienbranche als Investor und Projektentwickler tätig. Bundesweit wurden Einzelhandels-, Büro-, Hotel-, Senioren- und Wohnimmobilien errichtet. Die HBB versteht sich als spezialisierter Investor mit dem Anspruch, langfristig erfolgreiche Werte zu schaffen. Statt auf kurzfristige Gewinnmaximierung wird auf Nachhaltigkeit und Verträglichkeit der Immobilien gesetzt. Die HBB ist ein inhabergeführtes Unternehmen und verfügt über ein gut ausgebildetes Team von über 50 Mitarbeitern. Die HBB Centermanagement GmbH & Co. KG betreut weitere Shoppingcenter unter anderem in Flensburg, Hamburg, Langenhagen, Gummersbach, Hanau, Nidderau, Ingelheim und Weiden. Außerdem betreut das Unternehmen Büroimmobilien unter anderem in Kiel, Koblenz und Karlsruhe.

ÜBER SPREE INTERACTIVE: SPREE Interactive, früher bekannt als Holodeck VR, ist ein Pionier und Marktführer bei der Bereitstellung schlüsselfertiger kommerzieller VR-Attraktionen im großen Maßstab für den Mehrspielermodus mit freiem Roaming für die standortbezogene Unterhaltungsindustrie. Das Unternehmen bietet Komplettlösungen an, die schnell installiert und effizient betrieben werden können. SPREE ist ein One-Stop-Shop, der es Eigentümern und Betreibern leicht macht, ihren Besuchern innovative Virtual-Reality-Attraktionen anzubieten. Die Vertriebspartner von SPREE vermarkten die Lösungen für verschiedene Branchen wie Einkaufszentren, Familienunterhaltungszentren, Themenparks, Casinos, Sportzentren, Resorts, Wasserparks und Kreuzfahrtschiffe.

Presse Kontakt:

Jonathan Nowak

jonathan.nowak@jointhespree.com

+49 178 6156 429

ProSiebenSat.1 Group

ProSiebenSat.1 vereint führende Entertainment-Marken mit einem erfolgreichen Produktionsgeschäft sowie einem stark wachsenden Commerce-Portfolio unter einem Dach und zählt so zu einem der diversifiziertesten Medienunternehmen in Europa. Wir bieten beste Unterhaltung – jederzeit, überall und auf jedem Gerät. Mit unseren 15 Free- und Pay-TV Sendern können wir über 45 Millionen TV-Haushalte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erreichen. Zugleich nutzen monatlich rund 36 Mio Unique User die von ProSiebenSat.1 vermarkteten Online-Angebote. Erfolgreiche Formate wie “The Masked Singer”, “Germany”s next Topmodel” und “Joko & Klaas gegen ProSieben” sowie Superstars wie Heidi Klum oder Dwayne Johnson gehören zu unserer Familie. Sendungen wie “Bosch”, “Hochzeit auf den ersten Blick” oder “Queen of Drags” sind Eigenproduktionen unseres Produktions- und Vertriebsnetzwerks Red Arrow Studios. Unser weltweites Video-Channel-Network Studio71 erreicht monatlich über 9,9 Milliarden Video Views und betreibt über 1.400 Kanäle. Unsere NuCom Group ist ein schnell wachsender E-Commerce-Player mit führenden Portfoliounternehmen aus den Bereichen Verbraucherberatung, Partnervermittlung, Erlebnisse sowie Beauty & Lifestyle. Hinter ProSiebenSat.1 stehen über 7.000 Mitarbeiter, die mit großer Leidenschaft unsere Zuschauer und Kunden jeden Tag aufs Neue unterhalten und begeistern.

Galileo

Eine volle Stunde “Galileo”, das heißt eine volle Stunde Interessantes und Wissenswertes in gewohnter Premium-Qualität – und mit einer Themenvielfalt, die ihresgleichen sucht. Täglich überrascht “Galileo” die Zuschauer mit faszinierenden Bildern zu zahlreichen neuen Rubriken rund um Technik, Leben und skurriles Wissen – wie immer verblüffend einfach und für jeden verständlich erklärt.

SPREE Interactive, formerly known as Holodeck VR, is a pioneer and leader in delivering turn-key large-scale, multiplayer, free-roaming commercial VR attractions to the location-based entertainment industry. The company offers complete solutions that can be installed quickly and operated efficiently. SPREE is a one-stop-shop that makes it easy for owners and operators to offer innovative virtual reality attractions to their visitors. SPREE”s distribution partners market the solutions to several location verticals like shopping malls, family entertainment centers, theme parks, casinos, sports centers, resorts, water parks, and cruise ships. For this co-production, SPREE teamed up with the world”s most successful sciencetainment magazine TV show Galileo (broadcasted every day at 7:05pm CET at TV channel ProSieben).

Kontakt

HolodeckVR GmbH

Jonathan Nowak

Andernacherstr 37

90411 Nürnberg

01786156429

jonathan.nowak@jointhespree.com

https://jointhespree.com/