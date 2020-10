Premium Masken mit Logo für Unternehmen und Vereine

PAS Solutions GmbH steigt mit DSGNMASK in den Premium Masken Sektor ein: Das Kölner Unternehmen verkauft über seinen Online Masken Shop nun auch antimikrobielle Stoffmasken mit Nano-Silber Technologie für Unternehmen, Vereine, Clubs sowie Endkunden.

Medizinischer Mundschutz als auch Stoffmasken werden von vielen als einschränkend und unbequem empfunden. Je lästiger das Tragen von Masken, desto mehr wird auf das Tragen verzichtet – auch in Zeiten der Pandemie. PAS Solutions GmbH möchte mit dem Stoffmasken Online Shop DSGNMASK genau bei diesem Problem ansetzen. Das Ergebnis sind Premium Stoffmasken sowie Schutzmasken Zubehör, die den Tragekomfort deutlich erhöhen sollen. Die Behelfsmasken in der Premium Ausführung wurden von DSGNMASK insbesondere für die Nutzung in Unternehmen und Betrieben entwickelt. Menschen, die berufsbedingt eine Behelfsmaske für mehrere Stunden tragen müssen, sollen dies möglichst bequem tun, damit sie sich auch auf ihre Arbeit konzentrieren können. Alltagsmasken aus Stoff fühlen sich schnell unhygienisch an, da sie durch die direkte Nähe zu Mund und Nase bereits nach wenigen Minuten feucht werden und nach einer Weile auch unangenehm riechen können. Besonders wenn es nicht sofort eine Wechselmöglichkeit gibt, kann sich das Tragen der Mund-Nase-Masken als äußerst unangenehm erweisen. Aus diesem Problem heraus hat DSGNMASK wiederverwendbare Stoffmasken mit Silber Ionen Technologie entwickelt. Die Silber Ionen im integrierten Vliesstofffilter des Behelf-Mundschutzes macht die Gesichtsmaske nicht nur antibakteriell und geruchsneutralisierend, sondern auch wasserabweisend und schnelltrocknend. Die individuelle Stoffmaske mit Filter ermöglicht so auch über einen längeren Zeitraum ein äußerst hygienisches und frisches Tragegefühl. Mit den Premium Stoffmasken mit Nanosilber bietet DSGNMASK insbesondere Firmen, Vereine und Parteien, die für ihre Mitarbeiter, Mitglieder oder Kunden personalisierte Masken mit Logo suchen, ein Qualitätsprodukt mit Mehrwert an.

Individuelle Stoffmasken mit Logo als Werbegeschenk

Individuelle Stoffmasken mit Firmenlogo haben sich in der Pandemie zum Merchandise Produkt der Stunde entwickelt. DSGNMASK setzt mit hochwertigen Masken den Fokus auf Nachhaltigkeit. Die Pandemie hat das persönliche Gesundheitsempfinden sowie das soziale Miteinander maßgeblich verändert. Alltagsmasken sowie Schutzmasken werden auch nach Ende der Pandemie zum Einsatz kommen – sei es aus Rücksicht auf andere, um das Infektionsrisiko zu mindern oder um sich vor Pollen, Abgasen und Feinstaub zu schützen. Masken sind ein Teil des neuen Normals. DSGNMASK Stoffmasken sollen die Maskenträger mit Funktionalität, Komfort und Style zum Tragen animieren, während Unternehmer die Masken zu Werbezwecken nutzen können. Der Behelfs-Mundschutz mit Logo oder Slogan wird nicht nur auf Augenhöhe getragen, sondern kommt insbesondere an Orten mit vermehrter Menschenansammlung zur Nutzung – die Reichweite eines Mundschutzes als Werbeartikel ist dadurch unweigerlich sehr groß. Jeder Träger einer solchen Behelfsmaske mit Firmenlogo ist automatisch ein Markenbotschafter des Unternehmens.

Unternehmen und Vereine können bei DSGNMASK für Mitarbeiter, Mitglieder oder Kunden, Behelfs-Mundschutz mit Logo bedrucken lassen. Auf der DSGNMASK Website können Kunden mithilfe des Maskenkonfigurators das Design der Mund-Nase-Maske mit Logo individuell und gemäß der Corporate Identity entwerfen und sofort bestellen – alternativ kann das Design Team von DSGNMASK für Designvorschläge zu Hilfe gezogen werden. Hohe Tagesproduktionskapazitäten ermöglichen eine Auslieferung der bedruckten Masken innerhalb von 3-5 Werktagen. Firmen, Vereine und Parteien, die in Zeiten der Pandemie, Lockdowns und insgesamt beschränkter Werbemöglichkeiten auf ein effizientes Werbemittel setzen möchten, können direkt im DSGNMASK Masken Shop individuelle Stoffmasken bestellen.

PAS Solutions GmbH entwickelt und vertreibt Stoffmasken im Stoffmasken Online Shop unter der Marke DSGNMASK. Firmen, Vereine und Parteien können bei DSGNMASK individuelle Stoffmasken zu großen Stückzahlen bestellen. Das Unternehmen wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Köln am Rheinauhafen.

Kontakt

PAS Solutions GmbH

Martin von der Hocht

Anna-Schneider-Steig 3

50678 Köln

+49 2173 993 82 35

info@dsgnmask.com

http://www.dsgnmask.com

