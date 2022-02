Premiere für den neuen ŠKODA FABIA MONTE CARLO am 15. Februar

Mladá Boleslav (ots)

› Von der Rennstrecke auf die Straße: MONTE CARLO(1)-Modelle erinnern an Motorsporterfolge des tschechischen Automobilherstellers

› FABIA MONTE CARLO ergänzt in Kürze ŠKODA Portfolio der sportlichen Lifestyle-Varianten

› Bereits die dritte MONTE CARLO-Version in der erfolgreichen Modellhistorie des ŠKODA FABIA

Am 15. Februar debütiert der neue ŠKODA FABIA MONTE CARLO. Mit ihm erweitert der tschechische Automobilhersteller seine Palette sportlicher Lifestyle-Varianten mit dem Beinamen MONTE CARLO um ein drittes Modell: Ebenso wie der SCALA und der KAMIQ setzt auch der neue FABIA in dieser Ausstattungsvariante wieder auf den typisch dynamischen Auftritt, mit dem ŠKODA AUTO an seine zahlreichen Motorsporterfolge bei der Rallye Monte Carlo erinnert. In der Historie des ŠKODA Einstiegsmodells ist es bereits die dritte MONTE CARLO-Variante.

Monte Carlo – dieser Name erinnert an die zahlreichen Rennsporterfolge von ŠKODA bei der legendären Rallye im Fürstentum Monaco. Kürzlich feierte der ŠKODA FABIA Rally2 evo hier in der WRC2-Kategorie den vierten ŠKODA Triumph in den letzten sechs Jahren und den 15. Klassensieg der Marke insgesamt. Diese besonderen Motorsporterfolge zitiert ŠKODA seit 2011 mit sportlichen Lifestyle-Varianten verschiedener Kompaktbaureihen – eine Tradition, die der neue ŠKODA FABIA MONTE CARLO fortsetzt. Am 15. Februar findet die Premiere des neuen FABIA-Topmodells statt, das die Ausstattungsvarianten Active, Ambition und Style ergänzt.

Die MONTE CARLO-DNA von ŠKODA

Geboren auf der Rennstrecke, gebaut für die Straße – das ist die DNA der MONTE CARLO-Varianten von ŠKODA: Sportliche Lifestyle-Modelle verschiedener ŠKODA Kompaktbaureihen tragen diesen Beinamen, den der tschechische Automobilhersteller vor 86 Jahren zum ersten Mal verwendet. 1936 fährt der ŠKODA POPULAR bei der ,Monte‘ in der Klasse bis 1.500 ccm auf den zweiten Platz. Anlässlich dieses Triumphs legt der Automobilhersteller eine Sonderserie von 70 Exemplaren des ŠKODA POPULAR MONTE CARLO auf. Den ersten Doppelsieg bei der Rallye Monte Carlo holt 1977 der legendäre ŠKODA 130 RS in der Klasse bis 1.300 ccm. In den 1990er-Jahren gelingen Doppelsiege auch mit dem FAVORIT und dem FELICIA, bevor die große Rallye-Karriere des ŠKODA FABIA beginnt. Auf mehrere Podiumsplätze folgt 2013 der ,Monte‘-Klassensieg des ŠKODA FABIA SUPER 2000. Der Nachfolger ŠKODA FABIA R5 (Rally2) gewinnt 2017 und 2018 die WRC2-Kategorie in Monte Carlo und der weiterentwickelte ŠKODA FABIA Rally2 evo wiederholt diesen Doppelschlag 2021 und 2022.

Der neue ŠKODA FABIA MONTE CARLO ist bereits die dritte Serienversion dieser Baureihe, die den sportlichen Beinamen erhält: 2011 führte ŠKODA diese Variante für Kompaktmodelle mit der zweiten Generation des FABIA ein, bevor die dritte FABIA-Generation 2014 daran anknüpfte. Der ŠKODA FABIA der vierten Generation ergänzt das Portfolio der sportlichen MONTE CARLO-Lifestyle-Varianten neben dem ŠKODA SCALA und dem ŠKODA KAMIQ als drittes Modell des tschechischen Herstellers.

(1) Monte Carlo ist eine eingetragene Marke von Monaco Brands

