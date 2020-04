Preis-Dekoration mit eXtra4 Etiketten-Haltern

Preisauszeichnung für Schmuck und Uhren in Schaufenster und Vitrine

Birkenfeld, 01.04.2020 Vorhandenes Etikettier-System nutzen und fix die Dekoration auspreisen! – Etiketten-Halter von eXtra4 Labelling Systems funktionieren wie Wechselrahmen für bewährte Preis-Etiketten. Sie werden einfach in die Halter geschoben und lassen sich damit in zwei Positionen aufstellen. Der Pforzheimer Etikettier-Experte eXtra4 Labelling Systems will mit seiner Neuentwicklung eine Alternative aufzeigen zu Preis-Stecksystemen und anderen, oft mühevollen, Methoden der Auspreisung für Schaufenster und Vitrine.

Halter für beliebte Etiketten-Formen

Die neuen eXtra4 Etiketten-Halter sind ausgelegt für die beliebtesten Etiketten im Sortiment von eXtra4, Spezialist für Preis-Auszeichnung bei Schmuck und Uhren. Die Halter stehen in zwei Größen zur Verfügung: Für Schlaufen-Etiketten 44 1072 und 34 870IR. Ihre Beschriftungsflächen von 22 x 10 mm, bzw. 18 x 8 mm passen exakt in die Einschubleisten auf der Vorderseite.

Komfortabel lesbar aus zwei Perspektiven

Mit Hilfe des integrierten Standfußes an der Rückseite lassen sich die Etiketten-Halter in zwei Positionen platzieren: steil (70°) für die Dekoration in Augenhöhe oder geneigt (40°) für bequemes Lesen von oben. Selbstverständlich können auch andere Etikettenformen mit den eXtra4-Haltern verwendet werden, vorausgesetzt, sie haben die passenden Maße, wie z.B. eXtra4-Etiketten für Faden Typ 34 1044 und 34 835IR.

Vielfalt für individuelle Gestaltung

Das Sortiment an Etiketten-Haltern besteht aus UV-resistentem Kunststoff, ist farbbeständig und formstabil. Jede der beiden Größen liegt in drei Farben vor: weiß, schwarz und transparent. Kombiniert mit der ab Lager erhältlichen Farbvielfalt passender Etiketten – weiß, schwarz, gold- und silber-metallic sowie transparent – ergibt sich eine enorme Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Kommen zusätzlich verschiedene Thermotransfer-Farbbänder zum Einsatz für einen Aufdruck in Gold, Silber, Schwarz, Weiß, Rot, Blau und Grün, findet sich für jeden Geschmack etwas, von dezent bis elegant.

Einfache Handhabung

Besitzer eines eXtra4-Etikettier-Systems benötigen mit den neuen Etiketten-Haltern wenige Schritte bis zum dekorationsfertigen Preisaufsteller: Passendes Layout wählen, Daten erfassen oder aus der Datenbank einspielen, Etikett ausdrucken, die Schlaufe abschneiden und das gefaltete Etikett in den Halter einschieben. Schon können Schaufenster oder Vitrine damit bestückt werden. Etiketten-Halter sind ein attraktiver Zweit-Nutzen für eXtra4-Etikettiersysteme. Tausende Juweliere und Goldschmiede können als eXtra4-Anwender ohne große Zusatzinvestition davon profitieren .

Mehrwert-Information beim Preis

Zusätzliche Optionen für besondere Anforderungen birgt die große Zahl integrierter, bereits fertig gestalteter Etiketten-Layouts in eXtra4-Etikettiersystemen: Wichtige Produktvorteile wie Material- und Stein-Qualitäten lassen sich in ein bis zwei Zusatz-Zeilen direkt über dem Preis aufführen und diesen argumentativ untermauern.

Für Shops im touristischen Transit-Bereich sind Preise in zwei Währungen möglich. Auch das Firmen-Logo kann zusammen mit dem Preis ausgegeben werden. Als “Visitenkarte” am Produkt wirkt alternativ ein entsprechend farbig vorgedrucktes Etikett.

Extras bei eXtra4 Labelling Systems

Obwohl Preisauszeichnung in der Präsentation lediglich einen Zusatznutzen darstellt für eXtra4-Etikettiersysteme, sind die neuen Etiketten-Halter schon das zweite Extra in diesem Bereich: Etiketten-Ständer als Möglichkeit zur Auspreisung von Schaufenster und Vitrine befinden sich bereits seit 10 Jahren im eXtra4-Sortiment. Hier dient ein Kunststoff-Sockel mit Schlitz in zwei verschiedenen Neigungen zum Einstecken der Etiketten. Das komplette Angebot veranschaulicht ein ausführlicher Prospekt, der auch online zur Verfügung steht unter www.extra4.com. Für Interessenten liegt ein Mustersortiment mit passend vorgedruckten Etiketten zum Abruf bereit.

Die Ferdinand Eisele GmbH in Birkenfeld bei Pforzheim zählt zu den hochspezialisierten Unternehmen der Identifikationstechnik. Tätigkeitsfeld ist die Produktion von Etiketten zur Kennzeichnung von Produkten und zur Organisation von Prozessen. Die Entwicklung eigener Software und der Vertrieb passender Hardware machen Ferdinand Eisele zum Anbieter kompletter Etikettier-Systeme.

Kernzielgruppen international sind Industrie und Handel für Schmuck, Uhren und Edelsteine – Branchen, die in Pforzheim historisch verwurzelt sind. Mit seiner Marke “eXtra4 Labelling Systems” agiert das Unternehmen hier unter den weltweit führenden Anbietern. National, mit Schwerpunkt Süddeutschland, bedient das Label “eXtra4 Identification Systems” den Bedarf auch anderer Branchen, beispielsweise die Automobilindustrie, den Maschinen- und Apparatebau oder das Gesundheitswesen.

1931 als Akzidenzdruckerei mit angegliederter Etikettenfertigung in Pforzheim gegründet, ist Ferdinand Eisele heute ein mittelständisches Unternehmen der Druck- und Verpackungsindustrie. Das Tochterunternehmen “eXtra4 Software + Service GmbH” betreut weltweit mehrere Tausend lizensierte Anwender von eXtra4-Software mit ihren Etikettier-Systemen. Vertreter und Repräsentanten in über 25 Ländern sichern für Produkte und Dienstleistungen von “eXtra4” internationale Präsenz.

