Praktische Alltagshilfen im Alter und bei Krankheit

Unbeschwert leben mit erwinmueller.de

Mit zunehmendem Alter und auch bei Krankheiten werden alltägliche Dinge oft beschwerlich. erwinmueller.de hat im Themenbereich “ Unbeschwert leben“ Produkte zusammengestellt, die ein Leben mit Einschränkungen so komfortabel wie möglich machen.

Hilfe für Nacken und Rücken

Schmerzen in Rücken und Nacken sind nicht nur bei älteren Menschen weit verbreitet. Stützkissen sorgen für Entlastung und Entspannung beim Lesen, Fernsehen und auch beim Schlafen. Ein Kniekissen ist speziell für Seitenschläfer und auch für die Krankenpflege ideal. Es vermindert den Druck auf das untere Knie und entlastet Wirbelsäule und Beckenbereich. Der weiche Bezug aus Baumwolle ist angenehm auf der Haut und verhindert Schwitzen und Hautirritationen. Damit das Kissen nicht verrutschen kann, wird es mit einem Gummiband und Klettverschluss befestigt.

Flexibel und unentbehrlich zu Hause und auf Reisen ist das runde Erwin Müller Relax-Kissen mit seinem samtigen Bezug. Es passt sich dem Nacken an, dient als Stütze für den Rücken und kann auch als Sitzkissen und Kniekissen eingesetzt werden.

Mit einem Moor-Nackenkissen können Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich sowie am Rücken gelindert werden. Das Kissen ist mit Naturmoor gefüllt, speichert sowohl Wärme wie auch Kälte für einige Stunden und gibt diese sanft wieder ab. Für Wärmeanwendung wird das Kissen im Backofen oder in der Mikrowelle erwärmt, für Kälteanwendung einige Zeit in den Kühlschrank gelegt und dann auf die schmerzende Körperstelle gelegt.

Verlängerte Arme

Wenn das Bücken und Strecken schwerfällt, leisten eine Anziehhilfe für Socken und ein Greifarm beste Dienste. Die Anziehhilfe ist denkbar einfach zu bedienen: einfach Socken oder Strumpfhose darüberstülpen und mit den Bändern hochziehen. Auch der Greifarm ist äußerst praktisch. Mit ihm können Dosen, Gläser, Flaschen und dergleichen ohne Bücken, Klettern oder Strecken erreicht werden. Eine Zugvorrichtung mit Feststeller und Saugnäpfen hält Gegenstände mit bis zu einem Kilogramm sicher fest.

Eine Wohltat für Körper und Seele

Kleine Dinge zum Verwöhnen: Fußroller, Massagebürste, Relax-Fußablage zum Entlasten der Beine oder ein Becken zum Haare waschen. Entspannend und Durchblutung fördernd ist ein Massageroller mit kleinen Massagepunkten auf den Holzrollen. Er stimuliert die Reflexzonen auf den Füßen und belebt müde Füße.

Mit einer körpergeformten Massagebürste mit beidseitigen Wildschwein-Naturborsten und ergonomisch gebogenem Stielgriff können alle Körperregionen bestens erreicht werden. Die Bürste ist zur Trockenmassage und auch für Dusche und Bad geeignet.

Haare waschen wie beim Friseur. Der Stuhl wird mit dem Rücken an das Waschbecken gestellt und das Haarwaschtablett auf Schultern und den Rand des Beckens gelegt. Eine abgerundete Nackenstütze sorgt für eine bequeme Haltung.

Gemütlich entspannen mit der Relax-Fußablage von Erwin Müller. Die Fußablage ist dreifach höhenverstellbar und hat einen weichen, waschbaren Fleecebezug. Sie wurde speziell dafür gebaut, Beine, Oberschenkel und Füße zu entlasten und die Blutzirkulation zu stimulieren.

Praktisch im Haushalt

Mit dem Erwin Müller Deckelöffner sind festsitzende Deckel von Gläsern und Drehverschlussflaschen kein Problem mehr. Einfach über den Deckel stülpen und drehen. Der Öffner passt sich allen gängigen Deckelgrößen nahtlos an. Durch die spitz zulaufende Form verbessert sich die Kraftübertragung und das Öffnen wird erleichtert.

Im Themenbereich „Unbeschwert leben“ hat erwinmueller.de viele Produkte zusammengestellt, die das Leben nicht nur im Alter und bei Krankheit erleichtern. Von kleinen Alltagshelfern, über alles rund um Schlafen, Wohnen, Bad und Küche bis hin zu Inkontinenzartikeln.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de