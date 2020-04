PR-Etat: ELEMENT C kommuniziert für PIM- und PXM-Lösungsanbieter Akeneo

München, 14. April 2020__ Akeneo, einer der weltweit führenden Lösungsanbieter im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), hat sich nach einem mehrstufigen Pitch für ELEMENT C entschieden. Seit Januar 2020 vertraut Akeneo auf die Experten der Münchner Kommunikationsagentur. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf der Steigerung der Markenbekanntheit in Deutschland. Hierfür sollen die People Brands von Akeneo als Vordenker und Impulsgeber in der Fachpresse für die Bereiche PIM, PXM, Customer Journey, Digitalisierung und Multichannel verankert werden.

Das Akeneo-Ökosystem unterstützt Händler und Marken dabei, eine einheitliche und konsistente Customer Experience über alle Touchpoints hinweg zu bieten – Digital, Mobile, Print oder am Point of Sale. Mit der dynamischen Open-Source-PIM-Plattform werden Produktdaten zentral harmonisiert, übersetzt und können intuitiv sowie flexibel von den eigenen Mitarbeitern oder externen Zulieferern bearbeitet und genutzt werden. Während dieses Prozesses stehen den Akeneo-Kunden mehr als 100 Technologie- und Integrationspartner zur Seite.

“Mit der Akeneo-Software helfen wir Unternehmen im Kontext der heutigen Omnichannel Experience Economy erfolgreich zu sein – egal, ob diese im B2B- oder B2C-Bereich agieren. Damit unsere Mission aber auch medial Anklang findet, brauchen wir eine Kommunikationsstrategie, die allen Zielgruppen gerecht wird”, sagt Tobias Schlotter, General Manager Central & Eastern Eurpe bei Akeneo. “Hierfür haben wir mit ELEMENT C einen versierten Partner gefunden, der nicht nur bestens vernetzt ist, sondern uns auch durch hohe Professionalität und Kreativität beeindruckte.”

Christoph Hausel, Co-Owner & Managing Director von ELEMENT C, ergänzt: “Das Thema Customer Experience ist in der Digitalbranche aktuell ein Dauerbrenner. Akeneo zeigt, dass ein gutes Kundenerlebnis zwar wichtig ist, guter Produkt-Content jedoch als Grundlage unabdingbar ist. Wir bei ELEMENT C schätzen es, wenn Unternehmen neue Impulse schaffen und die Branche zum Nachdenken anregen. Daher sind wir überzeugt, dass wir gemeinsam mit Akeneo die Markenwahrnehmung in Deutschland ausbauen werden.”

Über Akeneo

Akeneo gehört zu den weltweit führenden Lösungsanbietern im Bereich Product Experience Management (PXM) und Product Information Management (PIM), der Hersteller und Händler unterstützt, eine einheitliche und konsistente Customer Experience über alle Touchpoints hinweg zu bieten – ob E-Commerce, Mobile, Print oder am POS. Mit Akeneos Open Source PIM werden Produktdaten zentral harmonisiert, übersetzt und können intuitiv und flexibel von den eigenen Mitarbeitern oder externen Zulieferern bearbeitet und genutzt werden.

Mehr als 180 Mitarbeiter und 100 Partner weltweit unterstützen Unternehmen bei ihrem Multichannel-Marketing sowie bei der Verbesserung ihrer Customer Experience, um ihre Time-to-Market zu reduzieren. Zu den über 300 Kunden des 2013 gegründeten Unternehmens gehören namhafte Marken wie Fossil, Frankfurt Airport, Lancaster, Sephora und SLV. Akeneo hat weltweit Standorte in Frankreich, Deutschland, den USA, Großbritannien, Polen und Spanien.

Weitere Informationen unter: www.akeneo.de oder hello@akeneo.com

Über ELEMENT C

ELEMENT C ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur mit den Units PR und Brand Design. Seit 17 Jahren steht die Agentur mit Sitz in München für strategische Beratung nach individuellen Anforderungen und unterstützt als Sparringspartner bei kommunikativen Herausforderungen. Durch die Integration von PR und Brand Design bietet ELEMENT C die idealen Services, um Unternehmen erfolgreich am Markt zu verankern. Das Leistungsspektrum reicht von der Strategieberatung, Krisenkommunikation und Content-Erstellung bis hin zur Entwicklung von Corporate Designs, Webdesign und und crossmedialen Grafik-Leistungen. Mit einem eigenen, weltweiten Netzwerk an Partneragenturen deckt ELEMENT C auch optimal Herausforderungen in internationalen Märkten ab.

Weitere Infos unter www.elementc.de

Firmenkontakt

ELEMENT C

Christoph Hausel

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 20

c.hausel@elementc.de

http://www.elementc.de

Pressekontakt

ELEMENT C

Shari Lüning

Aberlestraße 18

81371 München

089 – 720 137 25

s.luening@elementc.de

http://www.elementc.de