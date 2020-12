PPDS bietet eine kostenlose 5-Jahres-Garantie mit De- and Re-Install-Service* für die neuen Philips T-Line-Displays im Bildungsbereich

Der Hersteller unterstützt Schulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen mit einer neuen, sofort geltenden erweiterten 5-Jahres-Garantie für einen schnellen und problemlosen Reparatur- und Austauschservice für alle neuen interaktiven T-Line-Displays.

Hamburg, 11. Dezember 2020 – Die Hauptanforderung, die Pädagogen an die Technologie im Bildungswesen stellen, ist die Sicherstellung einer dauerhaft verlässlichen Leistung der Displays für den Einsatz in Unterrichtsräumen. Für die Philips T-Line unterstützt PPDS die neue Produktlinie mit einer kostenlosen 5-Jahres-Garantie für einen De- and Re-Install-Service* – das entspricht einer zweijährigen Verlängerung der Standard-Herstellergarantie.

Exklusiv für den Bildungsmarkt wurde die erweiterte Garantie von PPDS auf der Grundlage des Feedbacks von Pädagogen und von AV- und IT-Managern, die mit einigen der führenden Schulen, Colleges und Universitäten der EMEA-Region zusammenarbeiten, entwickelt und als eines der umfassendsten Angebote dieser Art auf dem aktuellen Markt bewertet.

Die verlängerte 5-Jahres-Garantie, die die gesamte Palette der interaktiven T-Line Produktlösungen BDL3552T/00 von PPDS abdeckt, wird bei Inbetriebnahme sofort aktiviert, wodurch die zeitaufwendigen und leicht zu vergessenden Produktregistrierungsprozesse, die von anderen Herstellern weiterhin genutzt werden, entfallen.

Darüber hinaus umfasst die PPDS Garantie für den unwahrscheinlichen Fall, dass ein Fehler am Produkt auftritt, der nicht per Fernwartung behoben werden kann, dass ein spezieller PPDS-qualifizierter Techniker sich direkt an den Installationsort begibt. Vor Ort wird das fehlerhafte Display deinstalliert und ein Ersatzgerät installiert – und das, falls erforderlich, einschließlich sämtlicher Verkabelungen, Wiederinbetriebnahme und Testläufen. Dieser Service erfolgt innerhalb von 48 Stunden nach Störungsmeldungen vor 12:00 Uhr oder innerhalb von 72 Stunden für Störungen, die nach 12:00 Uhr gemeldet werden.

Garantie für einen einfachen Reparatur- und Austausch-Service

Harold Niericker, Produktmanagement-Stratege für Signage-Lösungen bei PPDS, kommentierte: “Bei PPDS ist es unser Ziel, das Leben unserer Kunden zu erleichtern und, wo immer möglich, einige der althergebrachten Formalitäten und Prozesse zu eliminieren, die in der heutigen schnelllebigen Welt einfach nicht mehr zeitgemäß sind. Die Erweiterung unserer Garantie auf den Bildungsbereich ist ein perfektes Beispiel dafür, dass wir den Anforderungen des Marktes gerecht werden und bekannte Probleme lösen.”

Niericker fügt hinzu: “Die Garantie beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung. Langwierige Anrufe, das Ausfüllen von Formularen oder das Einreichen von Unterlagen sind nicht erforderlich. Wenn es mit dem Produkt Probleme gibt, die nicht auf einen fehlerhaften Einsatz zurückzuführen sind, haben die Kunden die Gewissheit, dass wir uns unmittelbar darum kümmern – vor Ort und ausgestattet mit passenden Ersatzgeräten. Die Zeiten, in denen kostspielige Anfahrtskosten oder lange Verzögerungen anfielen, sind vorbei. Ein nicht funktionsfähiges Display nützt niemandem etwas.”

* Es gelten die Garantiebestimmungen von PPDS für Philips Digital Signage Solutions.

Quellen: https://www.ifs.org.uk/publications/14919

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen PPDS Ansprechpartner oder besuchen Sie unsere T-Line-Mikrosite hier: https://www.philips.de/p-m-pr/professional-displays/featured-products/t-line

Informationen zu PPDS Professional TVs und Digital Signage Lösungen finden Sie hier: https://www.philips.de/p-m-pr/professional-displays oder kontaktieren Sie uns gern per E-Mail unter Philips.Professional.Displays@tpv-tech.com.

Über Philips Professional Display Solutions

Philips Professional Display Solutions (Philips PDS) ist ein Geschäftsbereich von TP Vision Europe B.V. (TP Vision) und MMD-Monitore & Displays Nederland B.V. (MMD), die in den Niederlanden registriert sind und ihren Hauptsitz in Amsterdam haben. TP Vision und MMD sind hundertprozentige Tochtergesellschaften von TPV Technology Limited (TPV), dem weltweit größten Hersteller von Monitoren und einem führenden Anbieter von Displaylösungen.

Philips PDS vermarktet und verkauft weltweit ausschließlich professionelle Displays der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. – hierzu zählen professionelle Fernsehgeräte, Digital Signage- und LED-Lösungen. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Herstellungskompetenz von TPV bei Displays verfolgt Philips PDS einen wettbewerbsfähigen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen – vom 10-Zoll-Touchscreen bis hin zu 880-Zoll-LED-Displays. Mit den von uns entwickelten Lösungen, bieten wir sowohl Händlern als auch Endkunden vielfältige Möglichkeiten für jeden Einsatzbereich.

Firmenkontakt

Philips Professional Display Solutions

Victoria Fox

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

+44 (0) 7801 448691

Victoria.Fox@tpv-tech.com

https://www.philips.de/p-m-pr/professional-displays

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Link

Am Treptower Park, Schuckert-Höfe, Haus A 28-30

12435 Berlin

+49 30789076 0

peter.link@united.de

https://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.