„Potsdamer erzielt Weltrekord!“

Geltower überzeugte beim internationalen Speaker-Slam in München

Das Jahr 2020 wurde am 24. Januar mit einem ganz besonderen Medienspektakel eröffnet. Mit 71 Teilnehmern aus 21 Ländern wurde ein neuer Weltrekord aufgestellt: der größte internationale Speaker-Slam. Nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg wurde dieses Ereignis dieses Mal in Bayerns Landeshauptstadt München ausgetragen.

Dominik Schulz, 45 Jahre, Bühnencoach, Präsenztrainer und glücklicher Familienvater, schaffte es mit Können, Humor und wirksamer Ausstrahlung ins Finale.

Das Highlight-Event wurde weltweit im Fernsehen ausgestrahlt. Noch nie zuvor traten so viele Speaker an, um sich diesem außergewöhnlichen Wettstreit zu stellen. Darunter war auch Dominik, der mit seinem charismatischen Vortrag die Zuschauer auf ganze Linie berührte. In 4 knackigen Minuten präsentierte er sein Thema „Wie du authentisch & sympathisch die Bühne eroberst und somit deine Botschaft für deine Zuhörer unvergesslich wird!“. Dominik ermutigte die Anwesenden in seiner Rede dazu, die Herzen zu öffnen und sich in die Seele blicken zu lassen. Was heißt das?

Still und gespannt sitzt das internationale Publikum im Saal und lauscht aufmerksam seinen Worten. „Emotionen schlagen eine Brücke der Empathie. Frauen kennen das. Männer dürfen googeln…“, sagte er. Mit diesem Satz platzierte er gekonnt seine erste Pointe und zog die Menge direkt in seinen Bann.

„Was haben Jesus, Braveheart und Rocky gemeinsam?“ Ein großes Fragezeichen geht durch den Raum. Seine Antwort: „Sie sind alle Sieger der Herzen, weil ihre Geschichten hochemotional sind und sich ihre Botschaften dadurch tief in unsere Herzen eingebrannt haben.“

Ob man das als normaler Mensch wohl auch kann, mag man sich hier fragen? Ja! Der Experte für sympathisches Auftreten und Selbstsicherheit ist überzeugt, dass jeder seine wahren Gefühle hervorholen und zu einer eindrucksvollen Bühnenpersönlichkeit werden kann.

Mittlerweile blickt Dominik Schulz auf erfolgreiche 25 Jahre Bühnengeschichte aus TV-Produktionen, Kino und Comedy-Theater zurück. In großen World-Musicals, wie „We will Rock You“, „Dirty Dancing“ oder „Rocky“ durfte er in den Hauptrollen sein Zuschauer faszinieren und auf den Stühlen fesseln.

In seiner heutigen Arbeit als professioneller Bühnencoach hilft er seinen Kunden ihre echten Gefühlen zu entfalten und glaubhaft vor Menschen zu wirken. Hierbei liegt ihm am Herzen, dass man sich sicher und wohl auf der Bühne fühlt.

Mit geheimen Schauspielmethoden zeigt er Profis & Non-Profis, wie man authentisch, sympathisch und mit Selbstbewusstsein präsentieren kann. Zu seinen Kunden zählen etliche Redner, Unternehmen, Selbstständige, Promis und auch Privatleute. Wer mit ihm arbeitet, hat richtig Spaß!

Seine Devise: „Nur mit echten Emotionen kann man sein Publikum für sich gewinnen“.

www.dominikschulz.de

Die Rednernacht wurde live bei YouTube gesendet und auch durch den Fernsehsender Hamburg 1 übertragen. Einen Mitschnitt seiner Rede hat Dominik Schulz auf Youtube Kanal veröffentlicht.

Youtube Kanal Dominik Schulz: Dominik Schulz beim internationalen Speaker-Slam in München am 24.01.2020

