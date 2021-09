Potenzial des 3D Drucks für die industrielle Fertigung nutzen

Merkle & Partner: Workshop Additive Fertigung

Seit mehr als fünf Jahren beschäftigt sich die Merkle & Partner GbR gemeinsam mit der Hochschule Aalen mit den Herausforderungen des 3D Drucks, um die additive Fertigung auch für sicherheitsrelevante Bauteile in der Industrie nutzbar zu machen. Die neuesten Erkenntnisse aus dem gemeinsamen Forschungsprojekt ROAD3D vermitteln die Projektpartner am 11.11.21 einem interessierten Fachpublikum im Rahmen des ganztätigen Workshops „Additive Fertigung – vom Material bis zur Festigkeitsbewertung“ in Heidenheim.

Für sicherheitsrelevante, maßhaltige wie auch funktionale Bauteile bietet der 3D-Druck enormes Potenzial – leider noch mit einigen Kinderkrankheiten. Mit Blick auf die Möglichkeiten dieser Technologie verfolgt Merkle & Partner seit Jahren gemeinsam mit der Hochschule Aalen im gemeinsamen Forschungsprojekt ROAD3D (Robuste Auslegung und Dimensionierung sicherheitsrelevanter Bauteile für den 3D-Metalldruck) neue Technologien, Methoden und Ansätze, sowie Lösungen zu noch ungelösten technischen Herausforderungen des 3D-Drucks.

Neueste Erkenntnisse hierzu liefern Einblicke in den Umgang und die Vermeidung von Eigenspannungen und Verzug im Bauteil, die durch die Verschmelzung des Materials unter hohen Temperaturen entstehen. Darüber hinaus werden Simulationstechnologien eingesetzt, um bereits in der Konstruktion auf entsprechende Fertigungsrandbedingungen und Aspekte der Festigkeit eingehen zu können. Der Workshop bietet fundierte Einblicke in neueste Erkenntnisse für Konstrukteure und Produktmanager, die im Bereich der additiven Fertigung tätig sind oder hier ihre Kenntnisse oder Geschäftsfelder ausbauen möchten.

Workshop Additive Fertigung

Termin: 11.11.2021

Beginn: 9:00 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Ort: Merkle & Partner GbR, Friedrichstraße 1, 89518 Heidenheim

Gebühr: 397,00 EUR zzgl. MwSt.

Anmeldung bis zum 30.09.21: 297,00 EUR zzgl. MwSt.

„Wir nutzen modernste Technologien, um die additive Fertigung auch für sicherheitsrelevante Bauteile zukunftsfähig zu machen. Mit unseren neuen Forschungserkenntnissen kommen wir diesem Ziel ein gutes Stück näher“, so Dr.-Ing. Maik Brehm Bereichsleiter Strukturmechanik und Verantwortlicher für das Projekt ROAD3D bei Merkle & Partner GbR.

Hinweis bezüglich Covid-19:

Für die Veranstaltung wird ein Hygienekonzept bereitstehen. Die Teilnehmer müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Ein Nachweis ist entsprechend vor der Veranstaltung vorzulegen. Sollten die aktuellen COVID-19-Regelungen zum Zeitpunkt der Veranstaltung eine Vor-Ort-Veranstaltung nicht zulassen, so wird die Veranstaltung virtuell über TEAMS stattfinden.

Das Ingenieurbüro Merkle & Partner GbR in Heidenheim wurde 1989 von Luft- und Raumfahrtingenieur Stefan Merkle gegründet und zählt zu den ersten und führenden Dienstleistern für ingenieurwissenschaftlicher Berechnungen und Simulationen in Deutschland. Am Hauptsitz Heidenheim und den Niederlassungen Wolfsburg, Homburg/Saar und Erfurt bearbeiten die 50 Mitarbeiter jedes Jahr rund 500 Kundenprojekte aus den Kerngebieten Strukturanalyse, Strömungssimulation und virtueller Produktentwicklung. Zum Kundenkreis zählen namhafte Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Luft- und Raumfahrttechnik, der Automobilindustrie, der Konsumgüterindustrie und dem Schiffbau.

