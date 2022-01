Portugiesische Küche im Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich in Hagenow

Treffen Sie auf einen wahren Gaumenschmaus und Überzeugen Sie sich von

der Einzigartigkeit portugiesischer Küche. Das Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich bereitet Ihnen verschiedene Speisen zu.

Egal ob Geschäftsessen oder ein gemeinsamer Abend mit der Familie – die unverwechselbare Kulinarik der Perle überzeugt all ihre Gäste mit einem köstlichen Speiseprogramm. Dabei setzt sie sehr auf die Authentizität ihrer Gerichte. Der Mix aus sowohl deftigen mecklenburgischem Essen und der mediterranen, portugiesischen Küche bringt jeden Feinschmecker zum Schmelzen. Das familienfreundliche Ambiente sorgt für eine entspannte und friedvolle Zeit, welche Sie zum Träumen einlädt.

Ein Stück des traumhaften Südens Europas

Wer denkt, er habe noch nie authentisch portugiesisch speisen können, der hat dem Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich noch keinen Besuch abgestattet. Der Chefkoch Franzisco Carrasquinho bereitet mit seinem Team exquisite und frische Spezialitäten mediterraner Küche zu. Die aktuellen Corona-Beschränkungen erschweren uns das Reisen in den Süden. Die Perle am Mühlenteich bringt Ihnen ein ganzes Stück Portugal nach Deutschland.

Lassen Sie sich von traditionellen Gerichten wie dem Cozido á Portuguesa, einem unfassbar leckerem Fleischeintopf oder der Sopa de Pedra, einer würzig delikaten Steinsuppe und vielen anderen Leckereien verzaubern. Also worauf warten Sie noch? Hier können Sie sich gedanklich in dem traumhaften Süden Europas begeben. Das Hotel-Restaurant Perle am Mühlenteich freut sich, Sie begrüßen zu dürfen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel-Restaurant „Perle am Mühlenteich“

Frau Cindy Schlink Carrasquinho

Teichstraße 7

19230 Hagenow

Deutschland

fon ..: 03883 61410

fax ..: 03883 614117

web ..: http://www.perle-hagenow.de

email : pr@deutsche-stadtauskunft.ag

