Polsterschaumstoff jetzt online bestellen

Schaumstoffzuschnitte für Polster, für Wohnwagen, Gartenauflagen auswählen und online bestellen

Die Firma NRW-Schaumstoffe hat sich zur Aufgabe gemacht, stets qualitativ hochwertige Materialien für die angebotenen Waren zu verwenden. Nur so ist es möglich, einen gleich bleibenden hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu liefern.

Die verschiedenen hierzu benötigten Materialien werden speziell in Deutschland, von uns oder von unseren Partnerfirmen, angefertigt.Der Vertrieb erfolgt über das Internet oder direkt an Endkunden. Der Sitz der Firma ist in 44534 Lünen, NRW.

Ein großer Teil unserer Produktion wird in Handarbeit ausgeführt, dass garantiert unseren Kunden und uns einen hohen, gleichbleibenden Qualitätsstandard.

Unsere Schaumstoffzuschnitte erhalten Sie in verschiedenen Raumgewichten und Stauchhärten. Wir führen z.B. Kaltschäume, viskoelastische Schäume, PUR-Schäume, Verbundschäume. Sie können sich die entsprechende Geometrie der gewünschten Schaumstoffzuschnitte in unserem Online-Shop aussuchen und direkt bestellen.

Wir fertigen ebenso individuelle Matratzenbezüge nach Ihren Massen. Benötigen Sie Bezüge für Matratzen, für Schaumstoffzuschnitte oder einfach nur Ersatzbezüge. Es können auch Bezüge mit Ausschnitten oder Schrägen angefertigt werden. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Folgende 2 Bezugsvarianten stehen zur Auswahl: 1.Bezug aus Jersey-Doppeltuch, auf 200g- qm Thermovlies versteppt, mit 4-seitigen Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis 60 Grad, Farbe weiß. 2.Bezug aus Helanca-Stretch, glatt, 80 Prozent Polyester, 20 Prozent Baumwolle, mit 4-seitigen Reißverschluss, abnehmbar, waschbar bis 95 Grad Farbe hellblau. Mehr dazu …

Die Firma NRW-Schaumstoffe hat sich zur Aufgabe gemacht, stets qualitativ hochwertige Materialien für die angebotenen Waren zu verwenden. Nur so ist es möglich, einen gleich bleibenden hohen Qualitätsstandard dauerhaft zu liefern.

Die verschiedenen hierzu benötigten Materialien werden speziell in Deutschland, von uns oder von unseren Partnerfirmen, angefertigt. Der Vertrieb erfolgt über das Internet direkt an Endkunden.

Der Sitz der Firma ist in 44534 Lünen , NRW.

Kontakt

NRW-Schaumstoffe

Uwe J. Holler

Schützenstr. 32-34

44534 Lünen

02306-3784075

02306-979311

info@nrw-schaumstoffe.de

https://www.nrw-schaumstoffe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.