Polo n Ceo, das Rap Newcomer Duo aus Köln

Im August nimmt der Sommer noch einmal Fahrt auf. Die Tage sind immer noch lang, draußen ist es angenehm warm - perfekt für hübsche Sommer-Styles! In diesem Monat freuen Sie sich über außergewöhnliche Kombinationstalente. Ob Highlight Farben oder kreative Muster - erfinden Sie Ihre Looks neu und verlieben Sie sich in tolle Statement-Pieces. Die Nuancen des Sommers In der schönen Jahreszeit macht es besonders viel...