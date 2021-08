Polnischer Finanzdienstleister Ultimo SA nutzt KI von FICO für ethische Schuldenregulierung

Der führende polnische Anbieter von Forderungsmanagement nutzt mathematische Optimierung zur Ermittlung der idealen Strategie für jeden Kreditnehmer.

Bensheim – 29. Juli 2021 – Ultimo SA, eines der größten Unternehmen im Forderungsmanagement in Polen und Teil der B2 Holding, setzt auf FICO-Technologie zur Entwicklung einer optimalen Strategie für die Schuldentilgung. Damit kann jedem Kreditnehmer die bestmögliche Lösung vorgeschlagen werden. Mithilfe der fortschrittlichen mathematischen Optimierung von FICO kann Ultimo die beste und nachhaltigste Forderungsstrategie für jeden Kreditnehmer aus Dutzenden oder sogar Hunderten von möglichen Optionen identifizieren.

„Unser Ziel ist es, Menschen dabei zu helfen, aus ihren Schulden herauszukommen“, sagt Marek Czystoowski, Chief Operating Officer bei Ultimo. „Wir sind Mitglied des Verbandes der Finanzunternehmen in Polen, wir befolgen die Grundsätze des Verbandes für gutes Forderungsmanagement und wir werden jedes Jahr durch ein Audit des Verbandes für unser ethisches Handeln zertifiziert. Als ethischer Anbieter von Forderungsmanagement müssen wir den Finanzdienstleistern und ihren Kunden die bestmöglichen Services zur Verfügung stellen. Advanced Data Analytics von FICO wird uns dabei helfen. Denn so ergänzen wir die marktführende Expertise von Ultimo im Forderungsmanagement mit innovativer Datenwissenschaft.“

„Die Verbesserung der Schuldensituation ihrer Kunden ist für Finanzdienstleister eine der wichtigsten Aufgaben, die sich aus der Pandemie ergeben haben“, sagt Jens Dauner, Vice President von FICO und verantwortlich für die DACH-Region und Zentraleuropa. „Wir sind stolz darauf, Ultimo beim ethischen Schuldenabbau mit unserer KI-gestützten Optimierung zu unterstützen. Nie war es wichtiger als heute, dass jede Maßnahme im Forderungsmanagement auf der bestmöglichen Entscheidung basiert.“

Die Entwicklung einer optimalen Strategie für die Schuldentilgung hilft Unternehmen jeder Größe, ein Gleichgewicht zwischen Schadensminderung, zur Verfügung stehenden Ressourcen und betrieblichen Zwängen zu finden. So lässt sich die Rentabilität erhöhen, den regulatorischen Anforderungen genügen und die Kundenzufriedenheit gewährleisten. Diese Strategie kann über das gesamte Spektrum des Forderungsmanagements hinweg eingesetzt werden – vom Zahlungsrückstand und der Frühphase des Inkassos bis hin zur Spätphase und den Sanierungs-Aktivitäten. Mithilfe von FICO-Optimierung können Kreditgeber und Inkassobüros einfach und sicher die besten Entscheidungen zu den Themen Kontoeinstufung, Einigung, Auswahl des Kommunikationskanals sowie zu anderen strategischen Möglichkeiten treffen.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.fico.com/en/solutions/collections-optimization

FICO ist eine eingetragene Marke der Fair Isaac Corporation in den USA und anderen Ländern.

Über FICO

FICO (NYSE: FICO) treibt Entscheidungen voran, die Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zum Erfolg verhelfen. Das 1956 gegründete Unternehmen mit Sitz im Silicon Valley ist ein Pionier in der Anwendung von Predictive Analytics und Data Science zur Verbesserung operativer Entscheidungen. FICO hält mehr als 185 Patente in den USA und im Ausland auf Technologien, die die Rentabilität, Kundenzufriedenheit und das Wachstum von Unternehmen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Einzelhandel und vielen anderen Branchen steigern. Unternehmen in mehr als 100 Ländern nutzen die Lösungen von FICO auf unterschiedliche Weise, vom Schutz von 2,6 Milliarden Zahlungskarten vor Betrug über die Unterstützung bei der Kreditvergabe bis hin zur Sicherstellung, dass Millionen von Flugzeugen und Mietwagen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Mehr dazu unter https://www.fico.com

Firmenkontakt

FICO

Darcy Sullivan

Cottons Centre, Hays Lane 1

SE1 2QP London

+49 89 419599-46

fico@maisberger.com

https://www.fico.com/

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Stefan Keil

Claudius-Keller-Str. 3c

81669 München

+49 89 419599-46

fico@maisberger.com

http://www.maisberger.com