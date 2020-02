Polargrid sucht Beta-Tester

Nach der Vollintegration von Flipfluids auf allen Renderservern startet Polargrid die Beta-Phase der FLIP Fluids Baking Services.

Küssnacht, 11. Februar 2020. Polargrid, die Blender Renderfarm, erweitert ihre Integration von FLIP Fluids um einen effizienten Baking-Service, wodurch die Produktion von Flüssigkeits-Simulationen in FLIP Fluids deutlich beschleunigt wird.

FLIP Fluids gehört zu den erfolgreichsten Addons für die 3D Suite Blender. Künstler aus aller Welt verwenden FLIP Fluids, um die unterschiedlichsten Flüssigkeiten für ihre 3D-Szenen realistisch zu simulieren.

Um eine perfekte Simulation erstellen zu können, muss der Künstler sich an die “optimalen Einstellungen” herantasten. Dafür simuliert (baked) er seine Szenen in verschiedenen Varianten, in denen beispielsweise die Viskosität oder die Menge der Flüssigkeit verändert wird. Aus dieser Auswahl findet er die optimalen Einstellungen und kann sich auf das Rendern der Szene konzentrieren.

Folglich gehört das Baking in verschiedenen Variationen zu einem wichtigen und zeitkritischen Produktionsschritt.

Polargrid beschleunigt das Baking mit hoch-getakteten Prozessoren und viel Arbeitsspeicher, so dass eine schnelle Verarbeitung der Daten gewährleistet ist.

Der neue FLIP Fluids Baking Service ist Teil des Polargrid-Addons. Dies bietet den Vorteil, dass nach seiner Installation der Anwender seine gewohnte Arbeitsumgebung beibehält und sich bei Bedarf den passenden Render/Baking Service einkauft.

Alternativ zum Addon bietet Polargrid Anydesk Server mit den gängigen Betriebssystemen- und der Möglichkeit eigene Software zu installieren an.

Polargrid sucht Tester für den neuen Baking-Service um diesen zu optimieren. Nach der Testphase geht der Dienst in den regulären Betrieb. Der Service kann im Polargrid Addon gebucht werden, genauso auch weitere Polargrid Services.

Polargrid FLIP Fluids Betatest Anmeldung

Zitat Dennis Fassbaender von FLIP Fluids:

Damals ahnten wir nicht wie erfolgreich unser FLIP Fluids Addon werden würde.

Wir hatten die Vision vielen Künstlern ein erschwingliches Tool anbieten zu können mit dem man auch den hohen Ansprüchen der Animations-Industrie gerecht werden kann. Und Dank der Open-Source Software Blender3D ist diese Vision Realität geworden.

Zur Entwicklungsarbeit gehört nach-wie-vor das zeitintensive Baking. Nur so können wir Fehler herausfiltern und unsere Codes optimieren. Das kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen! Zeit, in der die eigenen Rechner an ihre Grenzen stoßen und für andere Aufgaben nicht zur Verfügung stehen.

Daher ist die Zusammenarbeit mit Polargrid ein Meilenstein für uns!

Die Möglichkeit mehrere Simualtionsvarationen gleichzeitig auf Fremdsystemen berechnen lassen zu können entlastet unsere eigenen Systeme extrem. Wir können unseren Fokus nun um so mehr auf unser Tagesgeschäft legen, und rufen die fertigen Baking-Daten dann von Polargrid ab.

Großartig, dass Polargrid nun auch ein Addon zur Verfügung stellt!

Denn somit wird FLIP Fluids um Funktionen erweitert die unsere Vision des “erschwinglichen Profitools für jeden 3D-Artisten” perfekt ergänzt.

Darauf sind wir stolz! Und wir freuen uns in Zukunft unseren FLIP Fluids Anwendern Polargrid als leistungs-steigende Baking/Rendering-Option empfehlen zu dürfen.

Über Polargrid:

Polargrid ist eine Green Energy Cloud Render Farm mit dem Sitz in Nordschweden, die aus Überzeugung auf Blender setzt. Ihr Portfolio erstreckt sich von preisgünstigen Flatrates für CPU und GPU Rendering bishin zu HPC Computer-Clustern.

Aus den verschiedenen Architekturen der Renderserver findet Polargrid für jede Anforderung eine schnelle und effektive Lösung. Spezialisten unterstützen die Kunden kompetent beim Erreichen ihrer Ziele.

Das Angebot von Polargrid wird bequem über das Blender Add-on genutzt. Alternativ bietet Polargrid Anydesk Server, auf denen der Kunde eigene Software installieren kann.

Über FLIP Fluids:

FLIP Fluids wird von Dennis Fassbaender und Ryan Guy entwickelt. Es gehört zu den meist verkauften Blender Add-ons. FLIP Fluids bietet, obwohl es mit lediglich $ 76.- extrem preisgünstig ist, Funktionen die man sonst nur in Profitools für mehrere tausend Euro findet.

