Point of Sale: Produkte aufmerksamkeitsstark präsentieren

Erfolgreich Verkaufen mit den Werbesystemen von ALGROUP

Für einen Impulskauf kommt es darauf an, dass die Aufmerksamkeit der Kunden direkt am Verkaufsort erzielt wird. Das Unternehmen ALGROUP aus Köln bietet die passenden Produkte für eine Verkaufsförderung am Point of Sale.

Ein Textilspannrahmen mit einem attraktiven Motiv, ein Brand Tower zur Stärkung der Markenpräsenz oder ein Display als Hingucker auf der Theke – Mit den FRAMELESS-Produkten von ALGROUP erhalten Geschäftsinhaber ein breites Spektrum an Lösungen zur optimalen Warenpräsentation.

ALGROUP bietet kompetente und umfassende Unterstützung bei der Verkaufsförderung, der Markenbildung und der Kundenbindung. „Wenn wir beispielsweise die Anfrage eines großen Anbieters von Technik-Produkten erhalten, dann bespricht unser Team aus dem Projektmanagement im Detail die Wünsche und Anforderungen des Auftraggebers und entwickelt individuell zugeschnittene Lösungen“, erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei der ALGROUP GmbH. „Wir schöpfen dabei aus unserer langjährigen Erfahrung und beraten gerne zu den passenden FRAMELESS-Produkten, zum Thema Visual Branding, zu Digital-Signage-Lösungen sowie der idealen Warenpräsentation.“

Die ALGROUP-Mitarbeiter begleiten ein Projekt von der Anfrage, über die Konzeption bis zur Umsetzung und stehen natürlich auch für Fragen und Anliegen im Nachhinein zur Verfügung. Sie verstehen sich als zuverlässige Partner für erfolgreiche Werbemaßnahmen am Point of Sale.

Weitere Informationen zu POS Display oder Bild mit LED-Hintergrundbeleuchtung finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

