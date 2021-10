Podcastfolge #30 – Octola – Private Wildnis In Lappland

Die Urlaubsmacher – Podcast von Fides Reisen Lufthansa City Center mit außergewöhnlichen Reiseprofis

Janne Honkanen ist ein Pionier für Luxus Outdoor-Aktivitäten in Lappland, ein Land mit Wäldern, Flüssen und großartiger Weite. Mit Octola hat Janne ein privates Refugium in der Wildnis für Freunde und Familien am Polarkreis geschaffen. Im Podcast # 30 mit Michael Becker stellen Janne Honkanen und die Tourismusmanagerin Ulli Fink die Lodge Octola und die Aktivitäten vor.

„Ein Unternehmen ist so gut wie das tägliche Feedback der Gäste, sagt der prämierte Entrepreneur. Seine Gäste kommen zu 93 % wieder.“ Janne Honkanen, Founder Octola, CEO Luxury Action

Mehr dazu auf https://www.dieurlaubsmacher.fm/2021/09/29/octola-private-wildnis-in-lappland/

Zum Podcast: Reisen sind mehr als Bits & Bytes. Hochwertige Reisen können nur mit einem guten Netzwerk realisiert werden, sagt Michael Becker, Geschäftsführer von Fides Reisen Lufthansa City Center aus Berlin. Hinter jedem Hotel, Resort oder Schiff stehen besondere Geschichten und engagierte Menschen. Im Podcast spricht Michael Becker mit Reiseprofis, die mit Leidenschaft für ihre Branche und Produkt brennen. Die Gäste von Michael Becker kommen aus der Luxushotellerie, von Reiseveranstaltern, Reedereien, Ländervertretungen oder Fluggesellschaften. Im Podcast stellen sie Hotels, Reisen, Services und Neuigkeiten vor.

Die Podcast-Folgen im Überblick:

#1 Belmond zelebriert Momente und Orte: Luxushotels, Züge, Flussschiffe, Safaris, Restaurants

#2 Iberostar Grand Hotels – Wohlbefinden, Genuss und Natur erleben

#3 Aman – zu Gast bei guten Freunden

#4 Four Seasons Astir Palace – Treffpunkt der Athener und internationaler Gäste

#5: Naturpark Cilento – herzliche Gastfreundschaft

#6: Den Blick für Berlin und die Menschen schärfen: Stadt-Touren mit cpb culturepartner berlin

#7: Fokus Fliegen: „Vertrauen beim Reisen wird immer wichtiger“

#8: Hotel Klosterbräu: Tiroler Gastfreundschaft zum Wohlfühlen

#9 Four Seasons Indischer Ozean: Privatsphäre und einmalige Erlebnisse

#10 Mein Herz schlägt für Israel

#11: Die Welt vom Meer aus Entdecken: Expeditionen & Yachtreisen mit Ponant

#12: Private Ferienvillen in Asien mit Pool, Koch, Gärtner, Concierge: bezahlbarer Luxus

#13: Einmal im Leben: Expeditionskreuzfahrt durch Patagonien nach Kap Horn

#14: Imposante Kulisse, stilvoller Rückzugsort, kulinarische Vielfalt: Grandhotel Schloss Bensberg

#15 Luxushotel der Superlative Atlantis The Palm und One & Only Resorts

#16 Best of Sri Lanka: Luxushotels in der Dilmah-Teeplantage, am Cape Weligama und im Safaricamp

#17 Ein Hotel zum Verlieben – Daios Cove Luxury Resort & Villas

#18 LUX*: unbeschwerter Luxus, jeder Moment zählt

#19 Alaska ist so gigantisch, man muss es selbst erleben

#20 Paradies des Bergsports: Hotel Falkensteiner Kronplatz

#21 Kameradschaft erleben auf der Alexander von Humboldt 2

#22 Sizilien und Mallorca: Belmond Hotels mit Tradition und Grandezza

#23 Sea Cloud Cruises – Leidenschaft für einen Großsegler

#24 VAYA Resorts: Erlebnisse, Service, Kulinarik in den schönsten Urlaubsregionen Österreichs

#25 Inselhopping Kykladen und Kreta: die schönsten Hotels und Privatvillen

#26 Dubai: Expo 2020, arabische Kultur, Hatta im Hadschar-Gebirge, Foodie Eldorado

#27 Grandhotel Brenners Park-Hotel & Spa: Eleganz, Sport und Wellbeing

#28 High-end und mitten drin: Pirschsafaris in Sambia, Biodiversität und Strand auf Madagaskar – Öko-Luxuslodges von Time + Tide

#29 Dertour: über die einzigartige Atmosphäre der Olympiade und Sportevents

# 30 Octola – Private Wildnis in Lappland

#31 Joali Being: Wellbeing auf naturnaher Malediveninsel mit biophilem Design

Über Fides Reisen Lufthansa City Center

Das Reisebüro Fides Reisen Lufthansa City Center wurde vor mehr als 25 Jahren von Michael Becker und Walter Naber in Berlin gegründet. Von Anfang an ist Fides Reisen Partner der Franchisekette Lufthansa City Center. Die Unternehmensphilosophie von Fides Reisen ist Qualität bei den Produkten, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis und exzellente Kundenberatung. Fides Reisen ist ein solide aufgestelltes Unternehmen mit Reisespezialisten für Firmen- und Privatkunden sowie mehreren Online-Portalen.

