Plunet Summit 2020: Der Early-Bird-Ticketverkauf hat begonnen

“It’s all about business and translation management”: Unter diesem Motto lädt Plunet alle Kunden und Interessenten zur jährlichen internationalen Anwenderkonferenz nach Berlin ein. Tickets für den diesjährigen Plunet Summit, der vom 28. bis 29. Mai 2020 stattfindet, sind ab sofort zum Frühbucherpreis von 460,00 Euro (exklusive 19 Prozent MwSt.) erhältlich.

Plunet Summit bietet allen Teilnehmern eine Plattform des intensiven Erfahrungsaustauschs und des Lernens von- und miteinander. Das Summit-Programm ist speziell für das Management sowie alle IT- und Projektverantwortlichen von Übersetzungsagenturen und internen Sprachendiensten, die Plunet im Einsatz haben, hochinteressant. Die Teilnehmer können sich auf exklusive Inhalte freuen: Spannende Vorträge rund um effizientes Management von Geschäfts- und Übersetzungsprozessen mit Plunet, Experten-Workshops, Anwenderberichte, Technologie-Roundtables, jede Menge Networking, Plunet-Zertifizierungen für Projektmanager und nicht zuletzt die legendäre Plunet-Party.

Die Konferenz richtet sich in erster Linie an Übersetzungsagenturen und Sprachendienste, die mit Plunet BusinessManager arbeiten. Jedoch gibt es auch ein kleines Ticketkontingent für Nicht-Kunden, die mehr über TMS-Technologien und Automatisierungsstrategien lernen möchten.

Mehr Informationen zu Plunet Summit und zum Ticketverkauf finden sich auf der offiziellen Konferenz-Webseite:

www.plunet-summit.com

Das Plunet Summit-Ticket beinhaltet:

-Eintritt für eine Person zu Plunet Summit 2020 inklusive Verpflegung und Getränke für alle Tage (28.-29. Mai 2020)

-Teilnahme an allen Vorträgen, Networking-Sessions, Workshops (inklusive Plunet-Zertifizierungen für Projektmanager) und vieles mehr

-Eintritt zum Warm-up-Event (27. Mai 2020)

-Eintritt zur legendären Plunet-Party (28. Mai 2020)

Die Plunet GmbH – mit Niederlassungen in Würzburg, Berlin und New York – entwickelt und vertreibt das Business- und Übersetzungsmanagement-System Plunet BusinessManager, die weltweit führende Managementlösung für die Übersetzungs- und Lokalisierungsbranche.

Plunet BusinessManager bietet von der Kundenanfrage über das Angebots-, Auftrags-, Job- und Rechnungsmanagement bis hin zum Reporting alles in einer Lösung. Erweiterungen für Dolmetschprojekte und für das Qualitätsmanagement sowie Integrationen mit CAT- und Finanzbuchhaltungstools sorgen zusätzlich für eine gesteigerte Automatisierung und Effizienz der Arbeitsabläufe. Mithilfe des konfigurierbaren Systems ist zudem die Anpassung von Funktionen und Erweiterungen an individuelle Bedürfnisse möglich. Die webbasierte Plattform eignet sich vor allem für Übersetzungsagenturen und Sprachdienstleister.

