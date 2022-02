Planview gibt Rekordergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2021 bekannt

Softwareumsätze in 2021 gegenüber dem Vorjahr um 60 Prozent gestiegen

Karlsruhe, 9.2.2022 – Planview, ein weltweit agierender und führender Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, meldet heute Rekordumsätze für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2021. Damit wird der Trend einer starken Wachstumsdynamik fortgesetzt. Planview überschritt beim Annual Recurring Revenue (ARR) im Bereich Software für das Jahr 2021 den Gesamtwert von 330 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr (YoY) entspricht.

„Unsere Performance in 2021 unterstreicht den Bedarf an Technologielösungen, die ein vernetztes Arbeiten in einem sich zunehmend wandelnden Geschäftsumfeld unterstützen“, sagt Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Planview. „Während Unternehmen angesichts beispielloser Veränderungen ihre Transformationen weiter skalieren und vorantreiben, vertrauen sie bei Priorisierungsentscheidungen auf die Portfolio- und Work-Management-Lösungen von Planview. Um die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erreichen, setzen sie ihre Ziele gleichzeitig effizient im großen Maßstab um. Wir freuen uns darauf, diese Dynamik im Jahr 2022 und darüber hinaus weiter fortsetzen zu können.“

Höhepunkte zum Ende des Geschäftsjahres

Planview erreichte nicht zuletzt dank der stärksten Quartalsleistung in der Unternehmensgeschichte im vierten Quartal 2021 Rekordwerte für das gesamte Geschäftsjahr 2021:

– Starkes Umsatzwachstum von über 60 Prozent YoY.

– Der Gesamtumsatz lag für das gesamte Jahr bei 365 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, da sich immer mehr Unternehmen für die Planview Lösungssuite entscheiden.

– Die ARR im Bereich Software überschritten 330 Millionen US-Dollar und stiegen damit um über 50 Prozent im Jahresvergleich.

Starke Dynamik bei Neukundengewinnung und Kundenbindung

Das Unternehmen hat im Jahr 2021 433 Neukunden gewonnen. Zu den Kunden, die sich 2021 für Planview entschieden oder mit Planview ihre Präsenz ausbauen konnten, gehören:

– Nord- und Südamerika: IBM, Shiji Group, ADP, SolutionHealth, ABM Industries

– APAC: Standard Chartered

– EMEA: FIFA, Bayer, Oatly AB, Dyson Technology Limited, Eurobank

Das Wachstum von Planview wird durch den Erfolg seiner Portfolio- und Work-Management-Lösungsangebote beschleunigt, mit denen Kunden die Technologie und die Ressourcen zur Seite stehen, um ihre wichtigsten Initiativen optimal strategisch planen und umsetzen zu können. Neben der Bereitstellung neuer technologischer Innovationen und Funktionen für seine marktführenden Lösungen für das strategische Portfolio-Management (SPM), das Projektportfoliomanagement (PPM), die Produktentwicklung und die Enterprise Agile Planning (EAP) erweiterte Planview Anfang 2021 sein Angebot im Bereich Professional Services Automation (PSA).

Planview ergänzte 2021 auch seine Servicefunktionen um ein Premium-Supportangebot für Kunden sowie die Planview Evolve Advisory Services, um Kunden beim Umstieg von traditionellen auf moderne Arbeitsweisen zu unterstützen.

Planview baut globalen Talent-Pool aus

Das Jahr 2021 war auch im Hinblick auf Neueinstellungen ein Rekordjahr. Weltweit wurden mehr als 200 Mitarbeiter neu eingestellt, sodass global nun mehr als 1.000 Mitarbeiter bei Planview beschäftigt sind. Besonderer Fokus lag beim Recruitment auf den Bereichen Customer Success und Produktentwicklung, um ein schnelles Kundenwachstum zu unterstützen. Für das Jahr 2022 rechnet das Unternehmen mit einem weiteren Stellenausbau auf bis zu 1.250 Mitarbeiter.

„In den letzten 12 Monaten haben wir erhebliche Investitionen für eine globale Skalierung und in den Kundendienst getätigt, insbesondere in den Bereichen Produktentwicklung, Kundenerfolg und Markteinführung“, so Gaurav. „Mit Blick auf das kommende Jahr liegen unsere Schwerpunkte auf dem Ausbau unseres Teams, der stärkeren Sensibilisierung des Marktes, der Beschleunigung unserer Produktinnovations-Roadmaps und auf der Unterstützung von neuen und bestehenden Kunden bei ihrer Transformation.“

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt zu gestalten. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihr Geschäft von der Idee bis hin zur Umsetzung und Auswirkung zu vernetzen, um die wirklich wichtigen Ziele schneller zu erreichen. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.000 Kundenunternehmen und 2,4 Millionen Benutzer auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.planview.com/de

