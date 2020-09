Planetenschale Lilith – die Klangschale weiblicher Kraft und Selbsterkenntnis im Oktober 20% günstiger

Lilith ist eine Beckenschale, die viel mehr vermag, als nur schön zu klingen. Planetenklangschalen mit dem Lilith-Ton gehen in die Tiefe und laden ein, uns mit unseren Gefühlen ebenso auseinanderzusetzen wie mit persönlichen “blinden Flecken” und Schattenseiten.

Lilith steht dafür, den Mut zu haben, der eigenen inneren Stimme zu folgen, auf die eigene Intuition zu vertrauen und sich auf Dinge einzulassen, die außerhalb der verstandesmäßigen Kontrolle liegen. Sie schenkt Ruhe und ebenso Kraft und den Mut, um kreativ und schöpferisch tätig zu sein. Auch die Fähigkeit, Veränderungen im Leben zu akzeptieren, Übergänge zu meistern, Muster und Routinen zu hinterfragen und neue Wege zu gehen, stehen ganz in ihrem Zeichen. Lilith schenkt zudem die Kraft, sinnlich und authentisch zu altern und im Einklang mit der Natur und ihren Zyklen zu leben – denn Lilith ist der schwarze Mond und zugleich die urweibliche Kraft, die in allen Menschen steckt.

Der Planetenton Lilith lädt dazu ein und fordert auch in einer ruhigen Beharrlichkeit dazu auf, zu entdecken, anzunehmen und zu integrieren – denn nur, wenn wir uns selbst liebevoll und gütig umarmen und anerkennen, welche Facetten und Angewohnheiten in uns stecken, sind wir in der Lage, das Leben selbst in seiner schillernden Ganzheit erleben und es zudem voll auszukosten.

Im Oktober sind Lilith-Planetenschalen mit 20% Rabatt bei Abaton Vibra erhältlich: https://www.sound-spirit.de/shop/Klangschalen/Klangschalen-Planetenschalen/Klangschalen-Planetenschalen-Lilith/?outputAdapter=HTML_2.0&ids_only=true&attrib%5BPlanetenton%5D%5B0%5D=Lilith&count=12&first=0&page=1

Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

Kontakt

Abaton Vibra

Frank Plate

Alleenstraße 35

72666 Neckartailfingen

07127-9484764

info@abaton-vibra.de

http://www.sound-spirit.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.