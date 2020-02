Pixformance ist Ausstatter der neuen “Big Brother”-Staffel auf SAT.1

Das Reality-TV-Format “Big Brother” ist zurück. In der aktuellen Staffel konnte ein neuer Ausstatter für die Produktion gewonnen werden: Pixformance hat ihr digitales funktionelles Trainingsgerät im Fitnessraum des “Big Brother”-Glashauses platzi

20 Jahre nachdem “Big Brother” mit seiner ersten Staffel in Deutschland gestartet ist, ist das Reality-TV-Format zurück. 14 Bewohner sind während der ersten großen Liveshow am 10. Februar auf SAT.1 in das Haus des Großen Bruders eingezogen. Die nächsten knapp 14 Wochen lassen sich die Kandidaten nonstop überwachen. Mit Profiboxer Denny Heidrich, dem Internationalen Deutschen Meister im Cruisergewicht, ist auch ein nicht ganz unbekanntes Gesicht mit von der Partie. Die weiteren Bewohner befinden sich zum ersten Mal im Fokus der großen Öffentlichkeit. Von einer Tauchlehrerin, Kellnerin und einem Trauredner sind die verschiedensten Berufe und Lebensgeschichten vertreten.

+++ Individuelles digitales Training für die Bewohner +++

Die diesjährige “Big Brother”-Unterkunft ist in zwei Bereiche unterteilt: Das Glashaus und das Blockhaus, wo das Leben unterschiedlicher nicht sein könnte. Ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt werden die Bewohner seit Montag rund um die Uhr von 95 Kameras begleitet. Das futuristische Glashaus wurde passenderweise auch mit einigen Hightech-Gadgets ausgestattet. Im Fitnessraum wurde die Pixformance Station (ehemals: Smart Trainer) platziert. Sie ist ein digitales funktionelles Trainingsgerät, für das ca. 200 funktionelle Übungen verfügbar sind. In der Optik eines überdimensionalen Smartphones kann dort mit einem virtuellen Personal Trainer auf dem Bildschirm trainiert werden, der die jeweilige Übung vormacht.

+++ Pixformance als Ausstatter im “Big Brother”-Glashaus +++

Zu sehen ist die neue “Big Brother”-Staffel mit Pixformance als Ausstatter von Montag bis Freitag täglich um 19 Uhr sowie einmal wöchentlich montags um 20:15 in einer Liveshow auf SAT.1. Die Moderation übernimmt Jochen Schropp, der auch bereits die Promi-Variante des Formats moderierte. Auf dem Sender SIXX wird es zudem anschließend der Livesendung eine Late Night Show mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj geben. Sonntags wartet Aaron Troschke auf Instagram mit seiner “Big Brother”-Recap-Show.

Die Pixformance Sports GmbH ist spezialisiert auf die Entwicklung, Lizenzierung und den Vertrieb von FitnessÜbungssystemen und Vorreiter für innovative, digitale Trainingskonzepte. Mit jahrelanger Expertise in den Bereichen IT, Fitness und eHealth steht Pixformance für eine neue Dimension von Fitness und bringt zusammen, was zusammen gehört: Es verknüpft Wissenschaft mit Sport, digitale Auswertung mit physischer Leistung und Trainer mit Trainierenden. Dafür hat das Unternehmen eine elegante Hardware erschaffen und diese mit intelligenter, patentierter Software kombiniert.

Das Pixformance Konzept bietet ein voll vernetztes und höchst effektives Funktionelles Training für Fitnessstudios, Physiotherapie-Praxen, Reha-Kliniken, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Selbstständige. Von Experten aus Wissenschaft, Technologie, Medizin und Fitness entwickelt, etabliert Pixformance mit seinem Konzept

zukunftsfähige Trainings- und Therapiemaßstäbe.

Durch das Zusammenspiel der optisch ansprechenden Hardware, der Pixformance Station, der webbasierten Pixformance Online Plattform und der Pixformance App kann jedes einzelne Training schnell und einfach optimiert werden, bietet Planungshilfen zur Zielerreichung und schafft so schnell sichtbare Erfolge.

