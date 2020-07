pirobase imperia GmbH veröffentlicht neue Version 10.3 von pirobase CMS

Interne Fortbildungsreihe in neuem Format Mannheim, 08.07.2020. Kontinuierliche Weiterbildung und Sicherheit werden bei der Unternehmensberatung PTA GmbH mit Firmensitz in Mannheim großgeschrieben. So findet das diesjährige PTA-Sommerseminar aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie am 10. Juli 2020 erstmalig im virtuellen Raum statt. "Von Internen für Interne", so das Motto der Fortbildungsveranstaltung, die zweimal jährlich angeboten wird und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern interessante Einblicke und News in Sachen...