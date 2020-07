Ping Identity: Neue Angebote für globale Partnerprogramme

Das Unternehmen erweitert seine Channel- und Strategic-Alliance-Partnerprogramme und stellt das Delivery Approved Program für Implementierungspartner vor

DENVER – 28. Juli 2020 – Ping Identity (NYSE: PING), Anbieter der Intelligent-Identity-Lösung für Unternehmen, gibt den Start seines überarbeiteten globalen Partnerprogramms bekannt. Es versorgt das umfassende Netzwerk globaler Technologie- und Vertriebspartner von Ping Identity mit allen nötigen Lösungen, Technologien und Tools, um den Kundenerfolg sicherzustellen und Geschäftsbeziehungen noch weiter auszubauen.

Skalierbare Lösungen (auch) für hybride IT-Umgebungen

Aktuell lässt sich eine wachsende Nachfrage nach maßgeschneiderten Identitäts- und Zugriffsverwaltungslösungen beobachten, da Unternehmen ihre Initiativen zur digitalen Transformation weiter vorantreiben. In Arbeitsumgebungen, die zunehmend auf Remote-Work setzen, benötigen Organisationen sofort einsatzfähige und skalierbare Lösungen. Migrationen zwischen Cloud-, SaaS- und lokalen Anwendungen und Speichern müssen dabei ebenso adressiert werden wie hybride IT-Umgebungen. Ping verfeinert seine Partnerprogramme dahingehend, um die derzeitigen Herausforderungen bei Kunden und Partnern noch besser bedienen zu können.

“Unsere Partner sind entscheidend für die Geschäftsbasis, die wirtschaftliche Gesundheit und den langfristigen Erfolg von Ping Identity – und für unsere Mission, eine identitätsdefinierte Revolution der IT-Sicherheit voranzutreiben”, so Kris Nagel, Chief Operating Officer bei Ping Identity. “Durch die Erweiterung und Vertiefung unserer gemeinsamen Anstrengungen mit unserer globalen strategischen Allianz und unseren Vertriebs-Partnern können wir weiterhin Innovationen entwickeln und ganzheitliche IAM-Lösungen für Unternehmen bereitstellen.”

Attraktive Anreize für den Channel

Das Channel-Programm von Ping Identity ermöglicht seit langem Lösungsanbietern, Resellern, Managed Service Providern (MSPs) und globalen System-Integratoren (GSIs), ihr Geschäft langfristig auf- und auszubauen. Jetzt können Partner zusätzliche Vorteile im Rahmen eines abgestuften Programms erhalten, das besondere Stärken von Unternehmen erkennt und das Wachstum durch Ping-Investitionen weiter fördert. Partner können finanzielle, vertriebliche, technische und Marketing-Benefits erwarten, die ihrerseits das Geschäft noch zusätzlich unterstützen sollen.

Im Rahmen des Channel-Programms startet daher auch Ping Identity Delivery Approved, ein neues Programm mit vier Ebenen, das Partner mit besonders ausgeprägter und nachhaltiger Ping-Beratungspraxis gezielt belohnt. Durch das Erwerben der Bezeichnung “Delivery Approved” können sich entsprechende Organisationen mit einer formellen Identifikation als bevorzugte Ping Identity-Lieferpartner und vertrauenswürdige Berater ausweisen und positionieren. Darüber hinaus erhalten Partner Zugriff auf einen Partnerlieferungs-Manager, auf technische Unterstützung und Partnermarketing-Ressourcen. Implementierungspartner von Ping Identity können sich für das Programm bewerben, indem sie sich an deliveryapproved@pingidentity.com wenden.

Messbares Wachstum durch identitätsbasierte Sicherheit

“Wir freuen uns darauf, unsere strategische Partnerschaft mit Ping Identity fortzusetzen. Denn wir sind weiterhin fest entschlossen, unseren Kunden die besten Dienstleistungen für identitätsbasierte Sicherheit und Zugriffsmanagement zu bieten”, sagte Lorraine Worrall, Chief Sales and Marketing Officer bei ProofID. “Ping und ProofID schaffen gemeinsam echten Mehrwert für Unternehmen mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Delivery Approved wird uns noch weiter darin unterstützen, das strategische Miteinander mit unseren Kunden zu pflegen und deren messbare Erfolge weiter zu fördern.”

Außerdem hat Ping Identity sein Strategic Alliance-Programm erweitert, um noch enger mit passenden Technologieunternehmen zusammenzuarbeiten. Das überarbeitete Programm bietet Pings Kunden Zugang zu zusätzlichen anwendungsübergreifenden integrierten IAM-Lösungen sowie die Möglichkeit, vorhandene Infrastrukturinvestitionen weiter zu nutzen. Digitale Prozesse profitieren so auf einer Identitäts-Plattform von Sicherheit und Anwender-Komfort.

KI-unterstützte Governance ohne Infrastrukturhürden

“Um den zunehmenden Herausforderungen an heutige IT-Umgebungen in Bezug auf Sicherheitsbedrohungen und Datenschutzbedenken gerecht zu werden, benötigen unsere Kunden flexible und skalierbare Sicherheitslösungen, die ein echtes Zero-Trust-Modell abbilden”, so Harry Gould, SVP WW Partners bei SailPoint. “Wir wissen, dass unsere gemeinsame Arbeit mit Ping Identity diesen führenden Unternehmen die KI-gesteuerte Governance und Sicherheit bietet, die effektiv in Cloud-, lokalen und hybriden Umgebungen bereitsteht – unabhängig davon, was gewünscht wurde.”

