Pillipp Haustechnik: Arbeitgeber mit Zukunft

Modern und nachhaltig für die Zukunft. In diesem kurzen Video zeigt das Team von Pillipp Haustechnik, wer sie sind, wie sie arbeiten und warum es sich lohnt, Teil dieses Teams zu werden.

Freude an der Arbeit, Erfolgsdenken und der Wunsch, jeden Tag ein bisschen besser zu werden auch im technischen Bereich: Das ist es, was die Pillipp Haustechnik GmbH mit Sitz in Möhrendorf bei Erlangen in Mittelfranken antreibt. Heute zählt das fränkische Familienunternehmen mit 45 Mitarbeitenden zu den modernsten Handwerksunternehmen in der Region. Täglich arbeitet das Team daran, Kunden im Bereich der Haustechnik zu begeistern und für Wärme, Wasser, Strom und Lebensqualität zu sorgen.

Mit modernen Heizungsanlagen und Sanitärinstallationen bis hin zu Zukunftsthemen wie nachhaltiger Energieerzeugung und digitalen Erlebnissen im Smart Home. Die hohe Qualität erreicht und hält das Unternehmen auch mit regelmäßigen Weiterbildungen und einer aktiven Nachwuchsförderung.

Keine Bewerbung notwendig:

„Wir wollen Dich als Menschen kennen lernen, nicht Deine Zeugnisse“, sagt Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Pillipp. „Deshalb bevorzugen wir es auch, dass Du einfach einmal vorbei kommst und wir uns unterhalten. Dann finden wir schnell heraus, ob wir zueinander passen und wie es weiter gehen könnte. Deshalb: Rufe mich einfach an und wir vereinbaren einen Termin.“

Weitere Informationen zum Unternehmen, seinen Projekten und offenen Stellen gibt es im Unternet unter: www.pillipp.de.

