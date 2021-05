Welche kosmetischen Behandlungen und Cremes helfen gegen Altersflecken?

Was sind Pigmentflecken?

Die Bezeichnung „Pigmentfleck“ ist medizinisch gesehen ein Oberbegriff für die unterschiedliche Pigmentierung der Haut. Wenn von Pigmentflecken gesprochen wird, sind meist bräunliche, ungleichmäßige Hautveränderungen gemeint, die oftmals im Gesicht oder an den Händen auftreten.

Es gibt helle und dunkle Pigmentflecken sowie unregelmäßige Pigmentstörungen, die auch als Melasmen bezeichnet werden.

Wie entstehen Melasmen und Pigmentflecken?

Melasmen treten häufig bei Frauen ab der Pubertät und in der Schwangerschaft sowie bei Einnahme der Anti-Baby-Pille auf.

Durch plötzliche Hormonschwankungen wird partiell mehr Melanin gebildet und es entstehen dunkle unregelmäßige „Flecken“. Pigmentflecken sowie Melasmen können aber auch durch die UV-Strahlen der Sonne auftreten.

Die unschönen Hautflecken (auch Lentigines genannt) kommen besonders an lichtexponierten Arealen wie der Wange, der Stirn und an den Händen vor.

Da Hautflecken meist erst mit zunehmendem Alter und in Abhängigkeit von der UV-Dosis auftreten, werden sie umgangssprachlich als „Altersflecken“ bezeichnet.

Was sind helle Pigmentflecken?

Nicht nur dunkle Pigmentflecken können das Erscheinungsbild der Haut stören, es gibt auch weiße Pigmentflecken. Dabei werden Pigmentzellen abgebaut und es kommt besonders an den Händen, Füßen, im Genitalbereich sowie im Gesicht zu weißen Pigmentstörungen.

Was hilft gegen Pigmentflecken?

1. Pigmentflecken loswerden mit Mikrodermabrasion

Die Mikrodermabrasion ist eine effektive Methode, um Hautverfärbungen wie Altersflecken loszuwerden. Dabei wird die oberste Hautschicht mit kleinen Kristallen sanft abgetragen. Die Kristalle werden mit hoher Geschwindigkeit auf die Haut gestrahlt und durch ein Vakuum wieder abgesaugt.

Die Kosmetikerinnen bei beautystyle in München sind Expertinnen auf diesem Gebiet und haben damit bereits tolle Erfolge erzielt.

Für ein optimales Endergebnis sollten mehrere Folgebehandlungen im Abstand von sechs bis acht Wochen durchgeführt werden.

2. Pigmentflecken loswerden mit Micro-Needling

Eine weitere Pigment-Behandlung ist das Micro-Needling.

Dabei wird die Oberfläche der Haut durch feine Nadeln leicht verletzt, um die Selbstheilungskräfte der Haut zu aktivieren. Die zerstörten Zellen werden abgestoßen und können durch neue ersetzt werden.

Durch diesen Regenerationsprozess hellen sich die Pigmentflecken Schritt für Schritt auf.

3. Cremes & Co. gegen Alters- und Pigmentflecken

Ein echtes Wundermittel gegen Alters- und Pigmentflecken ist der New Light Booster. Das tiefenwirksame Konzentrat macht Hautflecken weniger sichtbar. Es reduziert sichtbar Rötungen und dunkle Flecken, gleicht den Teint aus und hellt die Haut auf. So sorgt es für Strahlkraft und Vitalität.

4. Hoher Lichtschutzfaktor

„Da die UV-Strahlen der Sonne den Kontrast der Pigmentflecken verstärkt, indem diese Hautpartien schneller braun werden als die umgebende Haut, empfiehlt es ich die direkte Sonneneinstrahlung zu meiden“ rät Andrea Reindl-Krüger (Kosmetikerin und Inhaberin von beautystyle). Zudem ist ein täglicher Sonnenschutz mit einem Lichtschutzfaktor 50 essenziell.

Andrea Reindl-Krüger empfiehlt die schützende Anti-Aging Sonnencreme von Diego dalla Palma. Mit seinem fortschrittlichen UVB-UVA-IR-Schutz gewährleistet die Creme einen vollständigen Schutz vor Sonnenstrahlen, wodurch Rötungen und Irritationen vermieden werden.

Dank des intensiven Anti-Spot-CPX zur Förderung der homogenen Melaninverteilung und des photodynamischen Schutzes von Astaxanthin, einem starken Antioxidans, das durch UV-Strahlen aktiviert wird, werden dunkle Flecken und Falten, die durch die Lichtalterung verursacht werden, verhindert.

