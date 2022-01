Pietätvolle Bestattungen in Bochum: Bestattungshaus Agethen

Wer sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, durchlebt eine schwere Zeit. Ein vertrauensvolles Bestattungshaus hilft Ihnen durch diese schwere Zeit.

Der Verlust eines geliebten Menschen wirft Angehörige aus der Bahn. Viel Zeit für die Trauerbewältigung bleibt jedoch nicht. Denn im Todesfall müssen in kürzester Zeit viele wichtige Entscheidungen getroffen und Formalitäten erledigt werden. Das Bestattungshaus Agethen in Bochum sorgt dafür, dass Sie in dieser ohnehin schon belastenden Phase genug Zeit für Ihre Liebsten haben und die Trauer bewältigen können. Die freundlichen Bestatter wissen, worauf bei einer Bestattung zu achten ist und stehen Angehörigen jederzeit unterstützend zur Seite.

Vorsorgen und Familie entlasten

Der Tod ist kein beliebtes Gesprächsthema und kommt daher nicht bei Kaffee und Kuchen zur Sprache. Dabei ist es sehr wichtig, seine Wünsche rund um die eigene Bestattung zu äußern. Denn nicht selten verzweifeln Hinterbliebene im Todesfall daran, die richtige Bestattungsart auszuwählen und die Trauerfeier zu organisieren. Das Bestattungshaus Agethen in Bochum kennt diese Problematik und bietet daher die Bestattungsvorsorge an. Im Rahmen der Vorsorge legen Sie noch zu Lebzeiten die Bestattungsart und alle wichtigen Entscheidungen fest. Auch finanziell sorgen Sie vor und entlasten somit Ihre Liebsten. Vertrauen Sie den vertrauenswürdigen Bestattern vom Bestattungshaus Agethen und geben Sie die Bestattung in die Hände des Teams.

Die Leistungen des Bestattungshauses im Überblick:

Umfangreiche Beratung

Unterschiedliche Bestattungsarten

Bestattungsvorsorge

Organisation der Trauerfeier

Emotionaler Beistand

Und vieles mehr

