Piercingstudio in Berlin, welches eine 1:1 Betreuung bietet und nicht am Laufband arbeitet

Wir, das nakedsteel, sind ein reines Piercingstudio in Berlin, welches mit unseren Piercer*innen mehr als 30 Jahre Berufserfahrung bietet. Wir sind ein alteingesessenes Piercingstudio in Berlin und vielen fällt, wenn es um Piercing Berlin geht, direkt das nakedsteel ein.

Wir bieten dir neben einer großen Auswahl an Piercing-Schmuck, eine professionelle Umsetzung deiner Wünsche. Unser Ziel ist es nicht nur, dass du ein Piercing bekommst, sondern dass dieses auch sicher abheilt und du alles weißt, was du wissen musst. Wir bieten dir viele hochwertige Materialien, auch für den Ersteinsatz an. Darunter Echtgold, implantierfähiges Titan, Glas.

Zwei unserer Piercer*innen sind Mitglieder im Verband Professioneller Piercer, sowie in der amerikanischen Piercing-Vereinigung Association of Professional Piercers. Damit sind wir einige von wenigen Piercer*innen in Deutschland. Wir haben bereits viele Fortbildungen besucht, eine unserer Piercerinnen ist staatlich geprüfte Desinfektorin und viele besitzen eine Hygiene-Sachkundenachweis.

Aktuell besteht unser Team aus Enrico (41, pierct seit 17 Jahren), Tanja (29, pierct seit 8 Jahren), Izzy (43, pierct seit 6 Jahren), Miri (22, pierct seit 4 Jahren) und Aoife (30, lernt das Piercen, pierct einige Piercings bereits alleine). Unser großes Ziel ist es, dass du bei uns eine gute Zeit hast und so der kurze Pieks in den Hintergrund rückt. Professionelles Piercen bedeutet für uns, dass wir uns für jedes Piercing mindestens 45min Zeit nehmen, damit du dir entspannt dein Wunsch-Piercingschmuck aussuchen kannst, wir dir alles erklären können, was du wissen musst, wir gemeinsam die richtige Stelle finden, um dann dein Piercing im perfekten Winkel, für eine perfekte Abheilung zu stechen. Wir sind auch nach deinem Piercing für dich da. Solltest du Probleme oder eine Frage haben, erreichst du uns nahezu immer in unter 24h, um alles zu klären.

Auch für Bodymodification Berlin, sind wir deine Ansprechpartner*innen.

Deinen Termin kannst du online auf www.nakedsteel.de buchen.

Wir freuen uns auf deinen Besuch!

