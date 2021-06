Pickel und Narben am Rücken loswerden

JetPeel gegen Unreinheiten, Akne-Narben und Pickelmale

„Ein schöner Rücken kann auch entzücken“:

Beim Duschen kommt der Rücken häufig zu kurz.

Oftmals bilden sich Pickel und Unreinheiten, die dann beim Tragen von Tops, Bikini /Badeanzug oder Kleidern mit einem tiefen Rückenausschnitt unschön hervorblitzen.

Schöne, gesunde Haut, das wünschen sich auch diejenigen, die unter hormonell bedingten Akne-Narben auf dem Rücken oder im Dekolleté und Gesicht leiden.

JetPeel:

Gönnen Sie den betroffenen Körperpartien eine JetPeel-Behandlung mit intensiver Reinigung & Pflege.

Das JetPeel nach Landsberg ist die weltweit effektivste Behandlungsmethode gegen Unreinheiten, Akne, Narben und bei Rosacea.

Die schonende Behandlungsmethode ist auch für allergische und sensible Hauttypen optimal geeignet.

Ein weiteres breitgefächertes Anwendungsgebiet des JetPeels ist der Anti-Aging-Bereich.

Die JetPeel-Behandlung sorgt für eine tiefenwirksame Faltenreduktion sowie ein langanhaltend jugendliches Hautbild.

Je nach dem aktuellen Zustand und den Bedürfnissen Ihrer Haut werden darauf abgestimmt Wirkstoffe per Luftdruck bis zu 4mm tief in die Haut eingeschleust.

Die Behandlung ist komplett schmerz- und nadelfrei!

Vereinbaren Sie heute noch einen Termin für eine JetPeel-Behandlung und starten Sie mit ebenmäßiger, samtweicher und straffer Haut in die Sommer- und Badesaison.

Das Kosmetikstudio „beautystyle“ in München hat folgende Termine für Sie frei: https://buchung.treatwell.de/ort/beautystyle-andrea-reindl/?utm_source=partner&utm_medium=salon-site-embedded-book-now-widget

Behandlungs-Tipp:

Kombinieren Sie die JetPeel-Behandlung für den Rücken mit einer Gesichtsbehandlung (z.B. JetPeel, Mikrodermabrasion, etc.), einer Maniküre oder wohltuenden Pediküre mit abschließender Fußmassage.

Produktempfehlung bei unreiner Haut/ Pickeln/ Akne:

Die Vagheggi Balance Spongy Mask saugt Unreinheiten auf wie ein Schwamm. Sie eignet sich insbesondere für unreine, fettige und Mischhaut.

Die Formel absorbiert überschüssigen Talg, verfeinert die Poren und beruhigt die Haut.

Sie reguliert die Talgproduktion und gleicht den Teint aus.

Wirkung:

Die Vagheggi Balance Spongy Mask enthält talgregulierende Inhaltsstoffe, die unter anderem aus Weide und Avocado gewonnen werden.

Sie tragen zu einer reineren Haut bei, ohne die Poren zu verstopfen.

Anwendung:

Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht auf Ihr Gesicht auf und lassen Sie diese ein paar Minuten einwirken.

Waschen Sie Ihr Gesicht anschließend mit lauwarmem Wasser ab.

Ergebnis:

Eine reine und weiche Haut mit feinen Poren.

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

