Philips Monitore wird Partner von Paris St. Germain Esports

Amsterdam, 19. Februar 2021 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, wird als Partner für Konsolenmonitore ab sofort offizieller Ausrüster des FIFA-21-Teams von Paris Saint-Germain Esports.

Umfassender Support

MMD und PSG – das ist die klassische Win-Win-Situation für beide Partner. So können sich die Gamer und Gründer der eSport-Sparte des französischen Spitzenclubs nicht nur auf immersive, leistungsstarke Displays für Konsolengaming der Momentum-Reihe für Spieler und Streamer freuen. Hinzu kommt, dass auch das PSG Esports Studio, das in Kürze im Hauptquartier des Vereins in Boulogne-Billancourt bei Paris eröffnet, mit den allerneuesten Produkten von Philips Monitore ausgestattet wird. PSG Esports steht damit ein erstklassiges Angebot an Monitoren für Konsolengaming für optimale Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung – was letztendlich auch die qualitätsbewusste, treue Community des Klubs sehr freuen dürfte.

Fabien Allegre, Director of Brand Diversification bei Paris Saint-Germain und verantwortlich für die eSport-Aktivitäten des Clubs: “Paris Saint-Germain Esports freut sich, Philips Monitore als offiziellen Konsolenmonitor-Partner für unser FIFA-21-Team mit an Bord zu haben. Die erstklassigen Momentum Produkte von Philips Monitore werden entscheidend dazu beitragen, unsere Gamer auf ihrem Weg nach oben weiter zu pushen. Technische Exzellenz gepaart mit innovativen Angeboten: In Philips Monitore haben wir für unseren leistungsbewussten Kader den idealen Partner gefunden.”

Im Gegenzug profitiert Philips Monitore von dem Feedback der Profi-Gamer, das für die Entwicklung neuer Modelle von unschätzbarem Wert sein wird. Stefan Sommer, Director of Marketing & Business Management bei MMD für Philips Monitore: “Wir freuen uns, mit Paris Saint-Germain Esports als offizieller Konsolenmonitor-Partner zusammenzuarbeiten. Unser Ziel ist es, das FIFA-21-Team von PSG das bestmögliche Equipment für herausfordernde Wettkämpfe an die Hand zu geben. Wir sind gespannt, was wir in Zukunft gemeinsam erreichen können.”

Wer sich über die weitere Zusammenarbeit von Paris Saint-Germain Esports und Philips Monitore auf dem Laufenden halten möchte, nutzt dazu am besten den offiziellen Twitter-Account von PSG Esports, Instagram, Facebook und/oder die einschlägigen Twitch-Kanäle.

Weitere Informationen zu den Monitoren für Konsolengaming: https://www.philips.de/c-e/so/monitore/console-gaming

Über Paris Saint-Germain Esports

Gegründet im Jahr 2016, ist PSG Esports die Heimat des kompetitiven Gaming- und Streaming-Angebots des 1970 gegründeten Paris Saint-Germain Football Clubs. Mit seinem Engagement in League of Legends (PSG.Talon), DOTA 2 (PSG.LGD), Brawl Stars und FIFA 21 ist PSG der führende europäische Multisportverein in der eSports-Welt. Paris Saint-Germain hat sich auf Basis seines Mottos “eine einzigartige Stadt, ein einzigartiger Club” seit der Übernahme durch Qatar Sports Investments im Jahr 2011 zu einer der führenden globalen Sportmarken in aller Welt entwickelt.

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited (“TPV”), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. (“MMD”) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

