Philips Momentum – der weltweit erste „Designed for Xbox“-Gaming-Monitor

Amsterdam, 23. Juni 2021 – MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, kündigt den weltweit ersten offiziellen „Designed for Xbox“-Konsolen-Gaming-Monitor an. Das Display aus der Momentum-Reihe wurde gemeinsam von Philips Monitore und dem Xbox-Team von Grund auf so konzipiert, dass es Xbox-Series-X-Gamern das ultimative Spieleerlebnis ermöglicht, sobald der Monitor angeschlossen ist. Next-Gen-Konsolen-Gaming mit 4K-Auflösung und rasanter 120-Hz-Bildwiederholrate – HDMI 2.1 macht´s möglich. Das erste Modell aus der Philips Momentum „Designed for Xbox“-Konsolen-Gaming-Monitor-Serie wird als 139,7 cm (55 Zoll)-Modell erhältlich sein. Einfach einschalten und abtauchen.

So geht Konsolen-Gaming heute

Im Gegensatz zu Fernsehern wurden die Philips Momentum Gaming-Displays speziell für Konsolen entwickelt. Niedrige Latenzzeiten und geringe Verzögerungen für ein viel flüssigeres und realistischeres Spieleerlebnis haben dabei oberste Priorität. Die geringe Eingangsverzögerung der Momentum Modelle ist ein großer Vorteil beim Spielen von Twitch-Games, da die Eingaben schneller auf dem Bildschirm umgesetzt werden. Auch der Sound stimmt! So kommt das 55-Zoll-Flaggschiff 559M1RYV der Serie mit einer speziell entwickelten Soundbar des renommierten britischen Audiospezialisten Bowers & Wilkins, der in aller Welt für innovatives Design und begeisternde Klangtechnik bekannt ist.

„Designed for Xbox“

Anspruchsvolle Xbox-Gamer können sich freuen. Denn der neue Philips Momentum Monitor überzeugt mit einer Performance „Designed for Xbox“ – inklusive ultraklarer 4K-Auflösung, einer Bildwiederholfrequenz von mindestens 120 Hz, HDR-Unterstützung mit DisplayHDR-1000-Zertifizierung, variabler Bildwiederholfrequenz für flüssiges Gaming und Always Low Latency Gaming. Das Team hat gemeinsam den Xbox Game Mode entwickelt, ein spannender Modus mit speziell abgestimmter Bildqualität für die Xbox. Der Monitor wurde von den Ingenieuren bei Microsoft und TPV ausgiebig getestet und validiert, um eine perfekte Kompatibilität zu gewährleisten und gleichzeitig die hohen Erwartungen der engagierten Xbox-Fans zu erfüllen.

„Bei Xbox sind wir immer bestrebt, unseren Fans die Wahl zu lassen, wie, was und wo sie ihre Lieblingsspiele spielen. Heute freuen wir uns, unsere Partnerschaft mit Philips Monitore bekannt zu geben, um die ersten „Designed for Xbox“-Monitore zu liefern, die den Fans ein einzigartiges Display mit Technologien und Funktionen bieten, die das ultimative Konsolen-Gaming-Erlebnis für Xbox Series X|S ermöglichen.“ – Matt Kesselring, Director Xbox Hardware Partnerships.

„Philips Momentum war bei seiner Markteinführung wegweisend im Bereich Konsolenspiele und ist es mit dieser wichtigen Partnerschaft immer noch. Die Momentum Konsolen-Gaming-Monitore sind beeindruckend und immersiv und werden die neue Xbox und ihre Funktionen zum Strahlen bringen – für die spannendsten und vollständigsten Gaming-Sessions.“ – Stefan Sommer, Director Marketing & Business Management Europa bei MMD.

Dies ist nur der erste Schritt in dieser neuen „Designed for Xbox“-Gaming-Serie: weitere Modelle werden in den folgenden Monaten gelauncht. In der Zwischenzeit ermöglicht der neue Philips Momentum 559M1RYV dank der neuen HDMI 2.1-Spezifikation ein beeindruckendes Spielerlebnis mit 4K-Auflösung und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz auf allen Next-Gen-Konsolen.

Der neue Philips Momentum Monitor „Designed for Xbox“ ist wie folgt verfügbar:

55″ 4K bis zu 144 Hz, integrierte Soundbar von Bowers & Wilkins, VESA-zertifiziertes DisplayHDR 1000

Verfügbar: ab August 2021

UVP: 1.419,00 EUR / 1.669,00 CHF

Weitere Informationen zu den Philips Monitoren: www.philips.com/monitors

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945

xeni.Bairaktari@tpv-tech.com

http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Link

Am Treptower Park 28-30

12435 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0

Philips.Displays@united.de

http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.