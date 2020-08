PFY Matrix – Portables Video RGB Licht

Das PFY Matrix ist ein portables RGB Video Licht und ist in zwei verschiedenen Versionen verfügbar. Es ist sehr handlich, flexibel und über App steuerbar!

Die Pilotfly GmbH mit Sitz in Deutschland, eigentlich bekannt durch seine professionellen Gimbals, hat ein hochqualitatives kleines (116x70x15mm) LED Licht vorgestellt. Das PFY Matrix RGB Licht steckt in einem robusten Aluminiumgehäuse, wiegt nur 249g und liefert eine maximale Helligkeit von 1.850 Lux in einer Entfernung von einem halben Meter. Zudem ist es von 0-100% dimmbar und seine Farbtemperatur kann von 3200K-6500K eingestellt werden. Der hohe CRI (Color Rendering Index) Wert von 95+ sowie TLCI Wert von 97 weist auf die Verwendung hochwertiger LEDs hin.

Das PFY Matrix RGBCW Licht ist das einzige auf dem Markt mit einem edlem Holz-Finish und Blitzschuhanschluss.

Der kleine Bruder Matrix mini, verfügt über zwei Neodym Magnete für eine flexible Montage.

Eine Ladung des integrierten 2.850 mAh Akkus reicht bis zu 4 Stunden lang bei voller Helligkeit. Der Akku kann in 90-120 Minuten aufgeladen werden, als Schnittstelle dient ein USB-C Port mit Unterstützung für Quick Charge. 12 Special Light Effects sind verfügbar, per Firmware-Upgrade (mittels der App) können in Zukunft noch noch weitere hinzukommen.

Matrix lässt sich per RGB App (iOS/Android) fernsteuern: per Bluetooth Mesh können bis zu 255 der Leuchten vernetzt und gesteuert werden. Da die Verbindungen per Mesh von Licht zu Licht funktionieren ist die Distanz um ein vielfaches größer als die bloße Reichweite der ursprünglichen Bluetooth-Verbindung vom steuernden Smartphone oder Tablet aus. Mithilfe der App können Gruppen von Lichtern erstellt werden, deren Helligkeit und Farbtemperatur in Echtzeit geändert werden kann

Alternativ kann das Matrix sowie das Matrix mini natürlich am Gerät selbst gesteuert werden – zur Verfügung stehen ein CCT (Kelvin), HSI (Farbton/Sättigung/Intensität ) sowie ein manueller Modus.

Zu den 12 vorprogrammierten Szenen wurde der einzigartige FreeStyle Mode integriert, dieser ermöglich dem Anwender eine millionenfache Anzahl an Möglichkeiten selbst individuelle Lichtszenarien zu erstellen. Dies ist weltweit einzigartig!

Darüber hinaus können weitere RGB Lichter ohne App direkt von einem RGB Matrix licht aus gesteuert werden.

Das PFY Matrix ist ab sofort zum Preis von 134,10 EUR vorbestellbar. Voraussichtliche Auslieferung erfolgt Anfang September. Mehr Informationen unter www.pilotfly.de

Die Pilotfly GmbH ist weltweit seit über 5 Jahren bekannt für qualitativ hochwertige und innovative Produkte im Foto-Videobereich – Developed in Germany.

Wir produzieren professionelle Schwebestative und erweitern kontinuierlich das Portfolio im Audio-Video Bereich. Auf Grund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses erstreckt sich unser weltweiter Kundenstamm von Hobby-Filmer bis hin zu Profis und Videoproduzenten. Unser patentiertes Gimbaldesign, das ein freies Sichtfeld auf das Kameradisplay ermöglicht, ist weltweit bekannt gefolgt von unserem handlichen 2.4GHz Funkschärfesystem und weiteren Artikeln die Sie auf unserer Webseite finden können.

Unser Ziel ist es innovative und hochwertige Produkte für den Foto-Videobereich zu entwickeln, die für jeden erschwinglich sind!

