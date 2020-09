Pflichtlektüre und Nachschlagewerk für die Finanz- und Kapitalanlagebranche: DFPA veröffentlicht 4. PROBERATER-Kompendium

“Regulierung als Chance” – Wegweiser und Argumente zur Regulierung von Sachwertinvestments

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA (https://www.dfpa.info) hat die vierte Ausgabe des Kompendiums PROBERATER “Regulierung als Chance” – Wegweiser und Argumente zur Regulierung von Sachwertinvestments veröffentlicht. Herausgeber ist Dr. Dieter E. Jansen, Co-Herausgeber sind der Rechtsanwalt Volkhard Neumann, Helmut Schulz-Jodexnis von der Jung DMS & Cie. AG sowie die beiden Branchenverbände AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. und VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs- Unternehmen in Europa e. V.

PROBERATER – Eine Erfolgsgeschichte der Finanzdienstleistungs- und Kapitalanlagebranche geht in die vierte Runde

2017 hatten namhafte Kapitalanlage- und Produktentwickler beschlossen, geeignete Aufklärung zu betreiben, um die Regulierungsmaßnahmen, die das Kapitalanlagegesetzbuch vorsieht, Anlagevermittlern und -beratern zu erläutern. Mit der PROBERATER-Initiative sollte der Finanzbranche die unbegründete Angst vor der Kapitalanlageregulierung genommen und vielmehr vermittelt werden, dass sie in Wirklichkeit ein Marketingtool für den Finanzvertrieb ist. Auf https://www.dfpa.info/proberater.html stehen alle vier Ausgaben der PROBERATER-Broschüre kostenlos zum Download zur Verfügung. Hier kann auch ein gedrucktes Exemplar bestellt werden. PROBERATER ist der zentrale KAGB-Informations-Pool, der auch 2021 weiter aktualisiert wird.

Rekordverdächtige vierte Auflage des PROBERATER-Kompendiums

Umfang und Inhalt des PROBERATER 2020 sind rekordverdächtig: 17 Aufsätze, die die aktuelle Situation der Regulierung interpretieren. Verdichtete Fachinformationen auf 120 Seiten, die durch Highlighting und “nota bene”-Pfeile lesefreundlich gestaltet sind. “PROBERATER ist inzwischen zu einem äußerst wertvollen Rechtskompendium mit Kommentarcharakter geworden. Ich denke, dass PROBERATER in Zukunft intensiv zu aktuellen Themen kommentieren und das Tagesgeschäft des “Vertriebes” rechtlich beleuchten wird. Das Kapitalanlagegesetzbuch und das Vermögensanlagengesetz leben eben – und deshalb straft die Ausgabe 2020 diejenigen Lügen, die glauben, es gäbe kaum noch etwas zu kommentieren”, erklärt Dr. Dieter E. Jansen, Gründer und Herausgeber der Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA.

“Die Anforderungen an die Anbieter und Vertriebe im Markt sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Eine umfangreiche Regulierung der Finanzinstrumente und des Finanzvertriebes wird begleitet durch zivilrechtliche Anforderungen und eine laufende Rechtsprechung. Zum einen ergeben sich für den Vertrieb laufende Herausforderungen aus der Regulierung des Finanzvertriebes und der Produkte, und zum anderen setzt sich dieser Prozess laufend fort”, sagt Co-Herausgeber Helmut Schulz-Jodexnis. Der Leiter Produktbereich Sachwerte & Immobilien bei der Jung DMS & Cie. AG empfiehlt: “Den Vertriebskollegen kann ich diese nunmehr 4. Ausgabe nur dringend als Pflichtlektüre, Nachschlagewerk und dauerhafte Hilfestellung ans Herz legen. Es ist eine Sammlung von geballtem Fachwissen und Sachverstand, welches Siekostenlos nutzen können, weil alle, die hier mitwirken, Sie als Berater und Ihr Unternehmen unterstützen möchten.”

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW unterstützt als Mitherausgeber aktiv die Initiative PROBERATER. “Wir halten diese Initiative für äußerst wichtig, da sie dazu dient, den Allfinanzgedanken und die umfassende Finanzberatung durch unabhängige Berater und Vermittler zu unterstützen und wieder zu beleben. Das Vorhaben, im Rahmen der Initiative einen Wegweiser und Argumente durch die Regulierung zu bieten, entspricht unseren Vorstellungen”, sagt AfW-Vorstand Norman Wirth.

Auch der VOTUM Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e. V.

ist als Mitherausgeber aktiv in der PROBERATER-Initiative. Warum das so ist, erklärt der geschäftsführende Vorstand Martin Klein: “Im VOTUM Verband pflegen die deutschlandweit tätigen Vertriebs- und Beratungsunternehmen einen partnerschaftlichen Austausch mit den maßgeblichen Produktgebergesellschaften. Ziel ist es für die Herausforderungen der Marktentwicklung und der Regulierung gemeinsame Lösungsansätze zu finden. Der Informations- und Wissensaustausch ist dafür eine wesentliche Grundlage. Für das Segment der AIF und Vermögensanlagen ist ein Kompendium wie PROBERATER hierzu einzigartig geeignet.”

PROBERATER-Partner, Nachfragen zu PROBERATER-Themen und Intensivierung der Initiative

“Aus einer zaghaften Initiative ist inzwischen ein veritabler Faktor in der deutschen Sachwert-Platzierungsbranche geworden: PROBERATER. Doch ohne Partner geht es nicht!”, betont Dr. Jansen. “Dieses Kompendium, wie die drei Vorläufer, wären nicht ohne die erheblichen finanziellen Beiträge der PROBERATER-Partner möglich. Die Herausgeber bemühen sich, den Kreis der Partner zu vergrößern. Je größer das Budget, desto mehr Möglichkeiten gibt es, die Berater über die Regulierung zu informieren. Das nützt allen Anlageanbietern und dem ganzen “Vertrieb”, also der ganzen Branche. Es gibt also sehr gute Gründe, die PROBERATER-Initiative zu unterstützen. Auch über thematische Anregungen für die nächste Ausgabe freuen wir uns”, so Dr. Jansen.

Auf der PROBERATER-Website ist es nun auch erstmals möglich, Nachfragen zu PROBERATER-Themen zu stellen.

Über die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA:

Die Deutsche Finanz Presse Agentur DFPA mit Sitz in Hamburg ist der unabhängige Branchenbeobachter und der verlässliche Lieferant für alle News, die Finanzdienstleister, Berater und Vermittler wissen müssen. Die Fachredaktion wertet täglich mehr als 3.200 Nachrichtenquellen aus und stellt diese den Nutzern der DFPA zur Verfügung.

Die von Dr. Dieter E. Jansen 2014 gegründete DFPA ist der Nachrichtenservice für die Finanz-, Kapitalanlage- und Investmentbranche und bietet Fach-Informationen über Märkte und Recht, Produkte und Akteure. Die DFPA bietet alle relevanten Informationen und Nachrichten der Finanz- und Investmentbranche auf einen Blick und ist die feste Institution für Finanznachrichten der Praktiker.

Mit der Öffnung der DFPA 2016 für Berater, Vermittler und den Anbietern von Finanz- und Kapitalanlage-Produkten steigen Reichweite und Nutzerzahlen, was interessante Werbemöglichkeiten nicht nur für Finanzdienstleister, Banken, Vertriebe und Initiatoren ermöglicht, sondern auch für Unternehmen, die eine anspruchsvolle und kaufkräftige Zielgruppe ansprechen möchten.

Kontakt DFPA Deutsche Finanz Presse Agentur GmbH:

Alsterdorfer Straße 245

22297 Hamburg

Geschäftsführer: Dr. Dieter E. Jansen

Telefon: 040/694596-77

E-Mail: info@dfpa.info

https://www.dfpa.info/werbung-media.html

PR- und Medienkontakt:

Görs Communications

Public Relations und Marketing Agentur

Telefon: 0800-GOERSCOM (0800-46377266)

Info (at) goers-communications.de

https://www.goers-communications.de

