Pflanz’ dich zu mir – Pflanzenpflege-Ratgeber auch für Menschen ohne grünen Daumen

Leser können in Wingardium LeVanessas “Pflanz’ dich zu mir” alles über die Pflege von Zimmerpflanzen nachlesen.

Wer keinen Garten hat, aber trotzdem gerne Pflanzen in seiner Umgebung haben will, der denkt schnell über Zimmerpflanzen nach. Doch viele Menschen glauben, dass sie einfach keinen grünen Daumen haben und sich vielleicht am Besten Plastikpflanzen anschaffen sollten. Vielleicht haben Sie schon einmal die Erfahrung gemacht, dass Sie es irgendwie geschafft haben einen Kaktus zu ermorden und denken nun, dass andere Pflanzen in ihrem Heim keine Chance auf ein Überleben haben. Das muss nicht sein, zeigt das neue Buch von Wingardium LeVanessa. Jeder Mensch, der sich ein klein wenig Mühe geben und schöne Pflanzen sehen will, hat eine Chance. Man muss dazu nur wissen, welche Pflanzen wo in der Wohnung gedeihen können und wie viel man sich wirklich um sie kümmern muss (oft weniger als angenommen!).

Die Leser erfahren in “Pflanz’ dich zu mir” von Wingardium LeVanessa mehr über die verschiedenen Standorte und warum diese eine bedeutende Rolle für die Überlebenschancen einer Pflanze haben (selbst für Kakteen!). Die Leser erhalten Anleitungen zum Umtopfen und ein Rezept für ein magisches Substrat, das mit Zimmerpflanzen Wunder wirken kann. Das Buch richtet sich in erster Linie an Menschen, die gerne eine oder mehrere Zimmerpflanzen haben möchten, aber sich nicht wirklich an Pflanzen herantrauen und gerne erst einmal die Basics erfahren möchten. Es ist aber auch eine hilfreiche Lektüre für alle, die bereits Zimmerpflanzen, aber auch ein paar Probleme mit diesen, haben.

“Pflanz’ dich zu mir” von Wingardium LeVanessa ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12892-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de