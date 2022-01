Petitionsausschuss berät über Kinderschutzpetition

Ein durchgängig erreichbares Hilfsangebot ist in Coronazeiten besonders dringend geboten, es gehört aber auch außerhalb von Pandemiezeiten zu den absoluten Basics des Kinderschutzes.

Wir bedanken uns ganz herzlich für über 50.000 Unterschriften auf dem Portal change.org für einen verbesserten Kinderschutz durch Ausweitung telefonischer Hilfs- und Beratungsangebote für Kinder und Jugendliche!

Wir fordern eine prägnante, durchgehend (!) erreichbare und deutschlandweit offensiv beworbene telefonische Hotline für Kinder und Jugendliche, die sich in Notsituationen befinden, denken wir etwa an häusliche Gewalt, sexuellen Missbrauch oder seelische Nöte wie Depressionen. All diese Nöte nehmen angesichts der weiter fortbestehenden Corona-Pandemie und all der mit ihr verbunden negativen Folgen eher noch weiter zu.

Die Initiative „Aktiv gegen Missbrauch“ und etliche weitere Initiativen und auch therapeutische Einrichtungen unterstützen unser Anliegen.

Den Wortlaut der Petition finden Sie hier:

https://www.change.org/Kinderschutz

Die Petition wurde mittlerweile beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht und befindet sich momentan in der parlamentarischen Beratungsphase. Einige Bundestagsabgeordnet haben mittlerweile fest zugesagt, unsere Petition zu befürworten.

Voraussichtlich im kommenden März ist mit einer finalen Entscheidung zu rechnen.

Wir stehen nun also kurz vor dem Ziel!

Bitte üben Sie nun nochmals Druck auf die Mitglieder des Petitionsausschusses aus! Dies ist möglich, indem Sie einzelne Mitglieder des Petitionsausschusses (oder auch alle) anschreiben. Sie können auch den/die Bundestagsabgeordnete Ihres Wahlkreises anschreiben und ihn/sie bitten, sich persönlich für die Umsetzung der Petition einzusetzen.

Die Petition wird mit dem Titel „Erweiterung der telefonischen Beratung von Kindern und Jugendlichen“ unter der ID-Nummer 121787 beim Petitionsausschuss geführt. Bitte erwähnen Sie in Ihrem Schreiben diese ID-Nummer, damit Ihr Anliegen leicht zugeordnet werden kann.

Sie haben die Möglichkeit, ganz einfach an den Petitionsausschuss zu schreiben über die Emailadresse

post.pet@bundestag.de

Bitte erwähnen Sie in Ihrer Mail die Petitions-ID-Nummer 121787 und bitten Sie um Weiterleitung Ihrer Mail an sämtliche Mitglieder des Petitionsausschusses.

Wenn Sie Ihren Wahlkreisabgeordneten persönlich anschreiben möchten, dann finden Sie seine Kontaktdaten hier:

https://www.bundestag.de/bundestag/abgeordnete17/index.jsp

Herzlichen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Regina Pelzer und Andreas Schönberger

