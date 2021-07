Peter Orloff – der König der Hitparaden ist zurück

Der Schwarzmeerkosake trifft seinen Freund Winnetou

Mit einem tollen neuen Lied kehrt er auf die Bretter der Schlagerwelt zurück und feiert ein „triumphales Comeback“ in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Moderator Stefan Mross. Am 27. Juni war der grandiose TV-Auftritt von Schlagerlegende Peter Orloff mit seinen Titel „Mein Freund Winnetou“.

Der „König der Hitparaden“ hat ein Comeback, wenn man überhaupt von einem Comeback sprechen kann bei jemandem, der in den vergangenen beiden Jahren noch in den Top 100 der offiziellen Album Charts war!

Nach einer großartigen Schlagerkarriere mit Hits wie „Monika/ Ein Mädchen für immer/ Königin der Nacht/ Immer wenn ich Josy seh/ Cora komm nach Haus“ u.v.m. übernahm er 1992 die Leitung des weltberühmten „Schwarzmeer Kosaken-Chores“ und wurde auch zu einem der gefeierten Solisten des Ensembles. Diesen Chor leitete einst sein Vater. Musikalisch feierte Peter mit seinen Kosaken große Erfolge, aber 1997 hatte er mit „War das schon alles?“ und 2001 mit „Zwischen Kirche und Kneipe“ auch als Schlagersänger noch einmal große Hits.

Im Jahre 2019 zog er dann ins RTL-Dschungelcamp ein, dass er dann im Finale als Dschungelprinz verließ. Wegen seiner Popularität bei den Zuschauern wurde er von Deutschlands größter Zeitung als „Dschungelkönig der Herzen“ bezeichnet.

Bei seiner Rückkehr ist sein Tophit aus dem Jahre 1971 „Ein Mädchen für immer“ in der 2019 er Version bereits auf Platz 7 der deutschen iTunes-Schlagercharts.

Von seiner Dschungel-Gage spendete er EUR40.000 für eine Schule für Guaraní Indianerkinder in Argentinien – damals seine zweite Schule für die Stiftung „Fly & Help“, deren Kuratoriumsmitglied er ist. RTL „Wir helfen Kindern“ verdoppelte seine Spende zum Bau einer weiteren Schule.

Auch wenn es natürlich nicht die nordamerikanischen Indianer waren, von denen einst Karl May erzählt hatte, spielte bei Peter Orloff die Erinnerung an den Helden seiner Kindheit, den edelsten aller Indianerhäuptlinge der Weltliteratur – Winnetou, eine entscheidende Rolle!

„Mein Freund Winnetou“ ist der neuste Schlager des populären Sängers und wurde am 25. Juni veröffentlicht. Er hat dieses Lied, Musik und Text, bereits vor 25 Jahren geschrieben.

Peter Orloff sagt dazu selbst:

„Als Kind wollte ich nicht wahrhaben, dass Winnetou sterben musste. Und heute steht für mich fest, Winnetou darf nicht noch einmal sterben. Er hat die zeitlosen Ideale von Tapferkeit, Edelmut und Gerechtigkeitsempfinden verkörpert, war ein Ritter ohne Furcht und Tadel, stark und doch großmütig, wehrhaft und doch friedliebend. Für all das steht Winnetou in den Herzen unzähliger Kinder, auch wenn sie, wie ich, längst erwachsen geworden sind.

Pierre Brice hat diesem übergroßen Helden in seiner unvergesslichen Filmreihe ein ewiges Denkmal gesetzt und ist im Laufe seines Leben immer mehr eins geworden mit seiner größten Rolle.“

Autor: TROJA Peter Orloff Musikproduktion und Verlag GmbH

Co-Autor: Hans Peter Sperber von Sperbys Musikplantage

Mehr Infos zu Peter Orloff gibt es im Web unter www.peter-orloff.de

