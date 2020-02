Personalsuche in Düsseldorf, Dortmund, Essen und Bonn

als Herausforderung sehen

Jeder Unternehmer, der sein Unternehmen auf- und ausbaut, steht vor der schwierigen Aufgabe, dafür die passenden Mitarbeiter und Anstellten zu finden. Nicht nur einschlägige Fachkenntnisse sind dabei gefragt, die Personalsuche in Düsseldorf, Essen, Bonn oder Dortmund muss auch die sozialen Kompetenzen der Bewerber berücksichtigen. Eine „gute Chemie“ im Betrieb ist der entscheidende Faktor für den unternehmerischen Erfolg und zugleich die Herausforderung der Recruiter. Die Aufgabe der Personalsuche in Bonn, Essen, Düsseldorf oder Dortmund ist folglich keine Aufgabe, die zwischendurch erledigt werden kann, sondern eine Herausforderung, die Fachkenntnis über moderne Recruitingmaßnahmen voraussetzt.

Verschiedene Wege können nun den Weg zum perfekten neuen Mitarbeiter ebnen. In der klassischen Personalsuche in Bonn, Essen, Dortmund oder Düsseldorf geht es nur noch scheinbar klassisch zu. Reichte früher eine Annonce in der Tageszeitung, so verlagert sich die Form der Anzeigensuche immer weiter in den Onlinebereich. Hier bieten sich ganz andere Möglichkeiten, Anzeigen zu streuen und damit für Bewerber sichtbar zu werden. Es lässt sich also durch das gezielte Streuen von Jobanzeigen eine Vielzahl an Bewerbern innerhalb kurzer Zeit generieren. In diesem ersten Schritt zählt also zunächst die Quantität. Die Qualität lässt sich etwa durch das geschickte Formulieren der Jobanzeigen in geringem Maße vorbereiten, wird letztlich aber im Rahmen des eigentlichen Bewerbungsvorganges, etwa im Rahmen eines Vorstellungsgespräches, ermittelt.

Active Sourcing ist eine weitere und vielversprechende Variante der Personalsuche für Düsseldorf, Bonn, Dortmund oder Essen. Hier geht es darum, interessante Kandidaten auf neue Arbeitsstellen aufmerksam zu machen, obwohl diese sich aktuell noch in einem Beschäftigungsverhältnis befinden. Ermittelt werden diese Kandidaten beispielsweise durch das Hinzuziehen der sozialen Netzwerke und durch den Einsatz spezieller Tools.

Es zeigt sich also schnell, dass die moderne Personalsuche in Dortmund, Düsseldorf, Essen oder Bonn eine echte Vollzeitbeschäftigung ist, die in ihrer Form wirklich gekonnt sein will. Da nicht jedes Unternehmen dafür eine separate Abteilung aufbauen kann oder möchte, liegt das Outsourcing nahe. Die Aufgaben der Personalsuche nach den unterschiedlichen Methoden werden dabei einfach an ein professionelles Recruitment-Unternehmen, wie Las Recruitment, abgegeben. Dieses Unternehmen kümmert sich dann fortan um die Beschaffung von Personal, dass in jeder Hinsicht zum betreffenden Unternehmen passt.

LAS RECRUITMENT – IHR Ansprechpartner für ACTIVE SOURCING, PERSONALSUCHE RECRUITING und RPO in Essen, Düsseldorf, Dortmund und Bonn.

