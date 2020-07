Personalisierte (Werbe-)Geschenke aus der manutextur von erwinmueller.de

Kundenbindung und Teamspirit für Firmen und Vereine

Ein durchgängiges Corporate Design mit Logo und Firmenfarben sorgt für hohe Wiedererkennbarkeit und prägt sich ein. Auch Kunden- und Mitarbeitergeschenke, Werbeartikel und Accessoires für Firmen- und Vereinsveranstaltungen versehen mit Logo und individueller Beschriftung machen Eindruck. Sie binden Kunden und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team. In der manutextur von erwinmueller.de können verschiedenste Artikel veredelt werden.

Personalisierte Produkte

In der manutextur bietet erwinmueller.de eine große Auswahl an Produkten für den Wohnbereich, für Bad und Küche sowie für Tisch und Grill, die mit Logo, Initialen, Wappen, Bildern und Text personalisiert werden können. So kann jedes Kundengeschenk oder die Ausstattung von Mitarbeitern ganz individuell entsprechend dem Anlass gestaltet werden. Zahlreiche Themen, Motive und witzige Sprüche stehen in der manutextur bereits zur Auswahl und können mit eigenen Ideen ergänzt werden.

Hand- und Duschtücher

Auf Hand- und Duschtüchern aus hochwertigem Walk-Frottier kommen gestickte Logos und Schriftzüge besonders schön zur Geltung. Für die Bestickung stehen alle Farben aus den gängigen Farbtabellen zur Verfügung. So kann jedes Logo gemäß den CI-Richtlinien des Unternehmens oder Vereins umgesetzt werden. Besonders ausdrucksstark ist eine Bedruckung mit Fotomotiv, Logo und Text. Hier gibt es viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Ideen für die Firmen-/Kundenfeier

Die nächste Firmenfeier steht an und kreative Ideen sind gefragt? Wie wäre es mit gravierten Gläsern für die Gäste, Glasuntersetzer und Tischsets mit Beschriftung? Jede Art von Gläsern kann mit Motiven und Text graviert werden. Beispielsweise mit dem Motto der Veranstaltung, wie dem Firmenjubiläum, dem Sommerfest, der Weihnachtseinladung u.v.m.

Tischsets und Glasuntersetzer aus Schiefer mit Lasergravuren wirken sehr edel und sind bei der Platzierung von Gästen hilfreich. In der manutextur stehen viele Motive zur Auswahl, die mit dem Namen der Gäste ergänzt werden können. Die Sets und Untersetzer können als Gastgeschenk mitgenommen werden.

Ordnung in der Kaffeeküche

Ganz neu in der manutextur ist die Möglichkeit, Kaffeetassen mit persönlichen Fotos und Text zu bedrucken. Ein schönes Geschenk für das Team wäre eine Kaffeetasse mit Fotos vom letzten Firmenevent und dem Namen des Mitarbeiters oder eine Tasse mit Fußballmotiv für alle Vereinsmitglieder. Auch hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.

In der manutextur finden Firmen und Vereine eine große Auswahl von Produkten für verschiedenste Anlässe. So wird jedes Geschenk zu etwas Besonderem und zeugt von der Wertschätzung dem Kunden und dem Mitarbeiter gegenüber.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop in 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

