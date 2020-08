Personalisierbare Ausmalbücher setzen neue Maßstäbe

Mit “Familie Bunt” fördern die Digitaldruck-Spezialisten Alexander Kugas und Johannes Ferger spielerisch Freude und Kreativität bei Kindern

31.08.20 – Noch bevor Kinder richtig sprechen, malen sie. Ohne erkennbare Motive, aber mit umso mehr Freude und Begeisterung. Rote Wolken, grüne Sonne, blaues Gras. Malen ist Ausdruck von Kreativität und Individualität, jedes Bild ein Kunstwerk. Für kleine Künstler*innen im Alter von vier bis zwölf Jahren haben die Digitaldruck-Spezialisten Alexander Kugas und Johannes Ferger jetzt unter dem Namen “Familie Bunt” ganz besondere Malbücher kreiert. Auf 28 Seiten bieten sie eine Auswahl aus personalisierbaren Geschichten, die in liebevoller und leidenschaftlicher Detailarbeit von einer Texterin und Zeichnerin sowie einer Kunstpädagogin mitentwickelt wurden.

Familie Bunt schafft lebhafte, gemalte Erinnerungen

Ob Besuch auf dem Bauernhof, bei der Feuerwehr, im Zoo oder erster Schultag – klein Max oder klein Mila erleben in dem Ausmalbuch besondere Momente mit Eltern, Großeltern oder Freunden noch einmal. Und können ihnen ihren ganz individuellen Anstrich verleihen. “Meine beiden Kinder haben es geliebt, Malbücher mit Farbe zum Leben zu erwecken”, erinnert sich Druckexperte Kugas. “Mit ‘Familie Bunt’ gehen wir einen Schritt weiter, wobei wir neben der Freude auch die Kreativität fördern wollen. Wie die Figuren letztlich aussehen, bestimmen die kleinen Künstler*innen selbst.” Namen, Farben, Figuren, Frisuren, Kleidung – alles lässt sich personalisieren. Zeichnungen, Linienstärken und Details sind dabei altersgerecht auf die Phase zwischen der Vorschul- und dem Ende der Grundschulzeit abgestimmt.

Umweltschonende Produktion

Ohnehin zeigt sich an den Details, dass das Projekt für Kugas und seinen Partner Ferger, der Software für große Unternehmen entwickelt, eine Herzensangelegenheit ist. Das beginnt mit dem Namen des Kindes, gleichzeitig Hauptfigur und Künstler*in, auf dem Titel des Buches und endet mit dem umweltverträglichen Druck auf 100% Recyclingpapier. Die Geschichten sind in der sogenannten Grundschrift gesetzt, die in den Schulen vieler Bundesländer für das Lesen und Schreiben lernen Verwendung findet. Daneben zeichnen sich die Bücher durch ihr handliches Format (21 x 21 cm), ihren stabilen Umschlag und die Bemalbarkeit mit Bunt-, Wachs- und Filzstiften sowie Aquarell- und Deckfarben aus. Vollends persönlich und zum idealen Geschenk werden sie durch die Möglichkeit einer Widmung in Text und Bild – sei es von Mama und Papa zur Einschulung, von Oma und Opa zur Kommunion oder von Tante und Onkel zum Geburtstag. Auch hierfür haben die beiden Ideen- und Herausgeber Raum vorgesehen.

Familie Bunt lebt Freu(n)de zum Ausmalen

Der Name ist dabei im wahrsten Wortsinne Programm. Hinter den individuellen Ausmalbüchern stehen nicht nur Kugas und Ferger, sondern auch Familienmitglieder und Freunde, die durch aktive Mithilfe oder auch nur konstruktives Feedback zu einem besonderen Produkt beigetragen haben. “Es ist ein Gemeinschaftsprojekt, auf das wir stolz sind und an dem wir mit großer Begeisterung arbeiten. Diese Freude wollen wir jetzt weitergeben”, so die beiden Initiatoren unisono.

Erhältlich sind die Ausmalbücher im Online-Shop unter www.familie-bunt.de.

Die Firma Jofeco GmbH wurde im Jahr 2018 von Johannes Ferger gegründet und erbringt Beratungs- und Programmierdienstleistungen für Mailings und Digitaldruck. Der Schwerpunkt liegt im Bereich des variablen Datendruck bis hin zur Hyper-Personalisierung und im Output Management. Mit über 25 Jahren im Digitaldruck gilt Johannes Ferger in der Branche als Fachmann für komplexe Software-Fragen.

