als Instrument effektiver Mitarbeiterplanung

Personalcontrolling als Instrument effektiver Mitarbeiterplanung

Betriebswirtschaftlich gesehen fallen die Kosten für das Personal für jeden Unternehmer regelmäßig sehr hoch aus. Wichtig ist daher ein effizientes Personalcontrolling zur Planung, Steuerung sowie Kontrolle von Personal.

Das Personalcontrolling und seine Begrifflichkeit

Als Unternehmer lernen Sie im Prinzip in jedem Seminar, dass unter einem Personalcontrolling regelmäßig die Lösung von Problemen hinsichtlich der Steuerung sowie der Kontrolle sämtlicher personeller Vorgänge in einem größeren oder kleineren Unternehmen zu verstehen ist. Wie Sie als Unternehmer Personal führen und kontrollieren, ist in der Theorie leicht erklärt. Praktische Anwendungsbeispiele sind in diesem Zusammenhang genauso wichtig. Ein gutes Seminar führt Sie hier optimal in die Praxis ein.

Personalcontrolling und seine Zielsetzung

Insbesondere müssen Sie als Unternehmer die Zielsetzung einer angemessenen Kontrolle Ihrer Mitarbeiter verinnerlicht haben. Dies bedeutet zu wissen, wie hoch der Personalbedarf eines Betriebs bzw. eines Betriebsteils ist. Entsprechend ist Ihr Personal so zu steuern, dass es zu Ihrem unternehmerischen Erfolg beiträgt. Die Einsatzplanung von Personal sollte dabei soweit vorausschauend gestaltet werden, damit Sie mit einem entsprechenden Planungssystem die Entwicklungen im Personalbereich möglichst frühzeitig einschätzen können. Gesamtziel Ihres Personalmanagements sollte es nämlich sein, Personal möglichst effizient einzusetzen.

Differenzierung zwischen Personalarbeit und Personal

In einem guten Seminar wird zwischen Personalarbeit einerseits und dem Personal andererseits differenziert. Beinhaltet die Personalarbeit Aspekte des Recruitings von Personal bis hin zu allgemeinen Planungen, so geht es beim Personal letztendlich um Aspekte, die den einzelnen Mitarbeiter bzw. die einzelnen Mitarbeitergruppen unmittelbar selbst betreffen. Je nach Firma kann es sein die Gesamtzahl aller Mitarbeiter inklusive der Auszubildenden unterteilt nach entsprechenden Funktionen und Einsatzorten. Aber auch die altersspezifische oder die geschlechterspezifische Zusammensetzung des Personals unter Berücksichtigung von Schulabschlüssen bis hin zu berufsspezifischen Qualifikationen.

Kennzahlen für Ihr spezifisches Personalmanagement

Personalcontrolling gibt Ihnen letztendlich wichtige Kennzahlen für Ihr Personalmanagement an die Hand. Diese Kennzahlen betreffen beispielsweise den Personalbestand sowie den Personalbedarf des spezifischen Unternehmens. Kennzahlen geben weiter Auskunft über Personalkosten, Mitarbeiterproduktivität, Altersstrukturen, unterschiedliche Mitarbeitergruppen, Krankenquoten und Überstundenquoten sowie u. a. über Personalbeschaffungskosten. Solche Kennzahlen sind Sie für als Unternehmer ein wichtiges Mittel, um personelle Abläufe in Ihrem Betrieb zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Da diese Kennzahlen für jeden Betrieb einen hohen praktischen Wert darstellen, sollte zu jeder Kennzahl ein extra Kennzahlenblatt angelegt werden. In diesem Kennzahlenblatt sollten neben der bezeichneten Kennzahl und deren Verwendungszweck beispielsweise Angaben zur Häufigkeit und Zeitpunkt der Erhebungen, Angaben über die Datenquellen oder etwa über den Einsatzbereich der spezifischen Kennzahl getätigt werden. Jedes gute Seminar in Sachen Personalmanagement – und Controlling wird seinen Seminarteilnehmern nahelegen, dass diese Kennzahlen in dichten Abständen regelmäßig aktualisiert werden müssen.

Fazit: Personalcontrolling ist insbesondere in größeren Betrieben ein gewichtiges Mittel für eine wirtschaftlich effiziente Personalpolitik. Umso wichtiger ist es für Chefs und Personalplaner ein fundiertes Seminar über Personalcontrolling in Theorie und Praxis zu absolvieren. Aus diesem Grunde bieten wir Ihnen entsprechende qualifizierte Weiterbildungsmöglichkeiten in unseren Seminaren an.

Die Manager Akademie bietet Trainings und Weiterbildungen im Management Bereich für Fach- und Führungskräfte im deutschsprachigen Raum an.

Der Fokus der Akademie liegt auf praxisnahen, interaktiven Schulungen in kleinen Gruppen.

Unsere Dozenten verfügen, in Ihrem jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkt, über eine langjährige Praxis- und Schulungserfahrung und sind begeistert und überzeugt von dem was Sie tun.

Firmenkontakt

Manager Akademie

Martin Zinsmeister

Schulstrasse 4

80634 München

08992774934

kontakt@managerakademie.com

http://www.manager-akademie.net

Pressekontakt

Manager Akademie

Carina Hofmeister

Schulstrasse 4

80634 München

08992774934

kontakt@managerakademie.com

http://www.manager-akademie.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.