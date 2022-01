Personal Training-Expertise zahlt sich aus

Personal Trainer Tim Herrmann gibt Aufschluss über die Vorteile eines Personal Trainers sowie die damit verbundene Expertise.

Sei es ein juristisches Problem, das es im Leben zu bewältigen gilt oder ein beunruhigender medizinischer Befund vom Arzt – beide Themen lassen sich nur schwer ohne den Beistand eines Experten dieses Gebiets lösen. „Manche Probleme lassen schlicht und ergreifend keine Alternative zu, um am Ende wirklich erfolgreich aus der Sache herauszukommen. Und im Training ist der Experte eben der Personal Trainer“, betont Tim Herrmann.

In der Zusammenarbeit mit einem Personal Trainer komme es vor allem auf zwei Benefits an: Zeit sparen beim Erreichen der persönlichen Ziele und das eigene Vorhaben erfolgreich gestalten. „In den seltensten Fällen zweifeln wir die Expertise eines Arztes oder eines Rechtsanwalts an“, akzentuiert der Personal Trainer und führt weiter aus: „Hinsichtlich der Themenfelder Training, Fitness und Gesundheit sieht das anders aus. Auf dem Markt besteht mittlerweile ein überdimensionales Angebot an Fitnesstrends, -richtungen und -gadgets oder auch Ernährungsmythen.“ Menschen falle es demnach schwerer, sich zu organisieren.

Im besten Fall sorge ein Personal Trainer direkt für Klarheit. So können mögliche Falschinformationen, Mythen und Kontroversen umschifft werden und es werden klare wie individuelle Strategien aufgezeigt, wie sich persönliche Ziele erreichen lassen. „Der Personal Trainer ist eine Person, die für ihre KlientInnen mitdenkt. Er gestaltet Trainingseinheiten, ohne dass sich die entsprechenden KlientInnen Gedanken machen müssen. Und gleichzeitig begleitet er sie zielorientiert und professionell“, so Tim Herrmann. Es wundere in der heutigen Zeit nicht, wenn Menschen bis zum Rand gefüllt sind mit alltäglichen Dingen, über die sie nachdenken müssen.

Aufgrund dieses hohen Stressfaktors bleibe ein selbst erstellter Trainingsplan natürlich auf der Strecke, vielen werde dies schnell zu viel. Darüber hinaus falle vermehrt auf, dass Menschen ihren inneren Schweinehund zwar besiegen und zum Training gehen, sich allerdings häufig nicht um Abwechslung bemühen oder gar ohne Plan trainieren. Demnach stehe ein Abbruch aufgrund von fehlender Motivation schnell vor der Tür. „Genau an dieser Stelle setzt jedoch der Personal Trainer an und sorgt für abwechslungsreiche, inhaltlich ergebnisorientierte Trainingseinheiten“, deutet Tim Herrmann abschließend an und fügt hinzu: „Wie es ein Experte eben macht.“

Mehr Informationen und Kontakt zu Tim Herrmann – Personal Trainer, Vertrauter und Wegbegleiter gibt es hier: https://pt-timherrmann.de/

Als Personal Trainer, Vertrauter und Wegbegleiter in Berlin steht Tim Herrmann seinen KlientInnen stets verlässlich und zielorientiert zur Seite. Er kennt die Negativ-Spirale des hektischen Arbeitsalltags, aus der es sich zu befreien gilt und schneidet die gemeinsamen Trainingseinheiten stets individuell auf die Bedürfnisse seines Gegenübers zu.

Mit klaren und verständlichen Trainingsstrategien sowie der professionellen Betreuung bei der Ausführung des gemeinsamen Trainings, schafft Tim Herrmann die Grundlage für die selbstbestimmte Einbindung von Bewegung im Alltag seiner KlientInnen. Dabei orientiert er sich stets an den individuellen Zielsetzungen seines Gegenübers. In der Zusammenarbeit mit Tim Herrmann geht es um die Stärkung der persönlichen Fitness, ein gutes Körpergefühl sowie eine befreite und ausgeglichene Haltung.

Kontakt

Tim Herrmann – Ihr Personal Trainer, Vertrauter und Wegbegleiter in

Tim Herrmann

Hansastr. 159

13088 Berlin

+49 157 53 04 09 16

info@pt-timherrmann.de

https://pt-timherrmann.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.