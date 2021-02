Persönlichkeitsentwicklung forcieren

Wie es gelingt, über einfachste Strategien die Persönlichkeitsentwicklung voranzutreiben

Mehr Glück und Zufriedenheit im Leben – das steht meist im Zentrum für Menschen, die sich mit dem Thema ” Persönlichkeitsentwicklung” beschäftigen. Kai-Uwe Harz, Erfolgscoach und Autor, kann dies aus seinen zahlreichen Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung bestätigen. “Wir streben beständig nach unserer ganz individuellen Vorstellung von Glück, die sich in bestimmten Zielen manifestiert. Doch vielfach verlieren wir im Hamsterrad des Lebens unsere Ziele aus dem Blick, lassen uns einnehmen von Dingen, die wir pflichtbewusst hinter uns bringen, ohne sie zu hinterfragen. Doch genau dieses Hinterfragen, das Erinnern an die Vorstellungen von Glück und die Ziele, die wir erreichen wollen, hilft uns auf dem Weg zu ihrer Erfüllung weiter.” Kai-Uwe Harz gibt seinen Lesern in seiner Ratgeber Trilogie der “Du!”-Werke praktische Anleitungen, die Persönlichkeitsentwicklung alltagsbegleitend voranzutreiben.

Praktische Handreichung, um die Persönlichkeitsentwicklung einfach umzusetzen

In “Du! bist der Regisseur Deines Lebens” gibt Kai-Uwe Harz seinen Lesern wichtige Punkte zur Erreichung ihrer Ziele und Wünsche an die Hand. Es handelt sich dabei um eine ganz praktische Liste an Aufforderungen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Deren Wirkung auf die Lebens-Gestaltung und die weitere Entwicklung der eigenen Persönlichkeit ist aus seiner Erfahrung heraus enorm. Der Erfolgscoach fordert seine Leser in prägnanten, kurzen Sätzen dazu auf, eine Dankbarkeitsliste zu führen, in der sie sich alles Schöne in ihrem Leben bewusst machen. “Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Denn besonders in Krisenzeiten wie wir sie jetzt durch die Corona Pandemie erleben, gerät das Schöne im Leben oftmals aus dem Blick, obwohl wir gerade daraus die Kraft schöpfen, unseren Alltag krisenfest zu gestalten”, betont Kai-Uwe Harz. Er hilft seinen Lesern dabei, den Blick gezielt auf das Positive zu richten.

Wunschliste und positive Formulierungen dienen der Persönlichkeitsentwicklung

“Schreibe Deine Wünsche auf!”, rät er seinen Lesern. Kurze knappe und präzise Formulierungen in der Gegenwartsform seien dabei wichtig. Außerdem positive Formulierungen: “Dein Unterbewusstsein versteht kein Nein und kein Nicht!” In der Formulierung von Zielen komme es auf die kleinen Schritte an, auf Etappenziele, damit möglichst rasch Rückkopplungen und Erfolge zu sehen sind. Der Rat des Autors lautet, zunächst Bilder von den Zielen zu malen, weil das Unterbewusstsein in Bildern denkt. Sich diese Bilder schon gleich am Morgen als erstes anzuschauen und abends erneut einen Blick auf die so genannte Ziel-Collage zu werfen – das sind für Kai-Uwe Harz kleine aber umso wirkungsvollere Strategien, um Vorfreude, Vertrauen, glückliches und positives Denken tief im Innersten zu verankern. Auf Grundlage dieser kleinen Strategien entsteht dem Autor zufolge grundlegendes Selbstbewusstsein und damit der Nährboden für positives Denken, das sich in unseren sozialen Beziehungen gestalterisch auswirkt. Insofern sieht Kai-Uwe Harz in seiner Ratgeberreihe eine praktische Anleitung für positive Gedanken und konkrete Zielerreichung.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

Kontakt

HARZ Akademie e.K.

Kai-Uwe Harz

Von-Alten-Straße 21a

30938 Großburgwedel

+49 (0) 5139 970 5330

presse@harz-akademie.de

https://harz-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.