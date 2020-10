Persönlichkeitsentwicklung: eigene Ziele erkennen

Mit dem Buch “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” neue Perspektiven auf die eigenen Ziele entdecken

Life Style Management, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung – die modernen Begrifflichkeiten für zielgerichtete Veränderungen im Leben sind vielfältig. “Dabei steht hinter allem ein Prozess der Bewusstseinsbildung, ein Hinterfragen und ein Neusortieren der eigenen Gewohnheiten mit dem Ziel, das kreative Potential von Veränderungen für die eigene Lebensgestaltung zu nutzen”, erklärt Erfolgs-Coach und Autor Kai-Uwe Harz. Doch wie lässt sich die Persönlichkeitsentwicklung gezielt angehen? Wie lässt sich Veränderungspotential erkennen? Was ist der Schlüssel zur erfolgreichen Lebensgestaltung? Kai-Uwe Harz hat dazu eine einfache Anleitung in Buchform. “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” leitet Schritt für Schritt durch eine aktive Selbstreflektion, an deren Ende neue Gewohnheiten und mehr Glück und Zufriedenheit stehen können.

Systematische Reflexion – der Schlüssel zur erfolgreichen Persönlichkeitsentwicklung

Kai-Uwe Harz hat die Quintessenz aus mehr als elf Jahren mit Seminaren zum Thema Lebensmanagement in seinen “DU!” Werken verarbeitet. Viele Seminarteilnehmer hat er systematisch dabei unterstützt, neue Perspektiven auf die eigenen Ziele zu entdecken, sich ihrer Lebensziele neu bewusst zu werden und sprichwörtlich den Schlüssel zum Glück zu finden. Inzwischen nutzen einige Heilpraktiker seine Werke therapiebegleitend. “Mehr Glück im Leben, ein gesünderer Lebensstil, eine harmonischere Partnerschaft und ein bewussterer Umgang mit Menschen in meinem Umfeld, ja sogar mehr Erfolg ist machbar mit den richtigen Techniken für die Regie im eigenen Leben”, fasst Kai-Uwe Harz zusammen. Seine Botschaft lautet: “Komm raus aus Deinen Ängsten, Sorgen und Problemen hin in zielgerichtete, positive Zukunftsbilder.”

Persönlichkeitsentwicklung aktiv gestalten mit Buch “DU! bist der Regisseur Deines Lebens”

Voraussetzung für eine effektive Selbstreflexion ist für den Coach Aktivität. In diesem Sinne ist “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” eine praktische Anleitung, die den Leser Schritt für Schritt neu an seine Lebensziele, Wünsche und Träume heranführt. Kai-Uwe Harz nennt das ein “NICHT-NUR-BUCH”, das textliche Anregungen mit Raum für Notizen über Erkenntnisse, Gefühle, Ideen und Vorhaben kombiniert, die beim Lesen entstehen können. Wie eine Art “Wunschzettel” beschreibt der Autor das Ergebnis dieses aktiven Reflektionsprozesses, an dessen Ende die Etablierung neuer Gewohnheiten steht. “Der Prozess des Niederschreibens ist überaus wichtig. So zeigte eine Studie der Harvard Business School, dass Personen, die ihre Ziele schriftlich ausformulieren, in finanzieller Hinsicht erfolgreicher waren als diejenigen, die auf eine schriftliche Fixierung verzichtet hatten”, begründet Kai-Uwe Harz die Bedeutung der aktiven Mitarbeit am Reflexionsprozess.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

