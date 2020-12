Pergola 2021: Individuell planen

Im Bereich Terrassenbeschattung und Pergolaplanung hat die Zukunft längst begonnen. Mit einem neuen Pergola Konfigurator zeigt ein Unternehmen aus Österreich, wie das 21. Jahrhundert aussehen kann.

Eine Pergola ist die ideale Alternative zu Sonnenschutzmaßnahmen wie Sonnenschirme, Markisen oder Sonnensegel. Der klare Vorteil einer Pergola: Im Garten kann ein völlig neuer Raum entstehen, der bei jedem Wetter genutzt werden kann, vor Regen und Sonne gleichermaßen schützt und so die Gartensaison erheblich verlängert. Wo andere Menschen bereits in den Garten-Winterschlaf gehen müssen, können Pergola Fans noch gemütlich die herbstliche Stimmung genießen.

Individuell planen mit dem Pergola Konfigurator

Waren Pergolas früher “von der Stange” und nur aufwändig an individuelle Bedürfnisse anpassbar, so ist es mit dem neue Pergola Konfigurator von my-pergola24.com möglich, seine eigene Pergola genau so zu planen, wie man es sich immer vorgestellt hat.

Die eigene Pergola kann in 200 Farbschattierungen gestaltet, mit Heizung, Beleuchtung oder Ventilatoren ausgerüstet und zusätzlich mit individuell angepassten Seitenteilen ausgestattet werden. Außerdem werden die Pergolas mit Alu Lamellendächern geliefert, die sich durch ihre extreme Stabilität und Langlebigkeit auszeichnen. In der Basisvariante können die Lamellendächer von my-pergola24.com zum Beispiel eine Schneelast von 150 kg pro m² tragen, für schneereiche Gegenden wird auch eine Variante mit Stahlverstärkung angeboten. Diese trägt eine Last von bis zu 170 kg pro m².

Die Lamellendächer sind mit einem Motor ausgerüstet und so ganz einfach per Fernsteuerung zu öffnen und zu schließen. Ein integriertes Regenrinnensystem sorgt dafür, dass das Dach nach einem Regenguss rasch wieder geöffnet werden kann.

Und wie funktioniert der Pergola Konfigurator?

Der Pergola Konfigurator funktioniert denkbar einfach. Zuerst werden die individuell gewünschten Maße eingegeben. So kann ganz einfach die passende Pergolagröße für den eigenen Garten erstellt werden, vom quadratischen bis zum länglichen Grundriss hin zu den verschiedensten Höhen. Im zweiten Schritt wird ausgewählt, wo sich der Wasserabfluss der Regenrinnen befinden soll und wo der Stromanschluss am besten passt. Eine spannende Entscheidung steht an, wenn man die Seitenteile wählt, denn hier stehen Lamellen, elektrisch verstellbare Rollos und Stoffvorhänge zur Auswahl – wer die Wahl hat, hat die Qual.

Der praktische Online Pergola Konfigurator stellt jede Auswahl sofort grafisch dar und berechnet die Kosten – so hat man durchgehend einen Überblick über das Aussehen der individuell zusammengestellten Pergola und über die anstehenden Kosten. Bezüglich Aussehen ist der Farbgenerator sicher die größte Freude für Tüftler, denn mit ihm kann aus allen Farben der Farbpalette der exakt gewünschte Farbton herausgefunden werden. Gerüst, Lamellendach und Seitenlamellen können so individuell gewählt werden, bei den Rollos besteht die Auswahl aus weiß, schwarz, beige und grau und bei den Vorhänge aus weiß, grau, anthrazit, schwarz und dunkelrot. Heißer Tipp: Die Variante dunkelrot sieht richtiggehend königlich aus!

Pergola individuell zusammenstellen

Wer seine Farben gewählt hat, darf dann noch über Licht, Heizung und Schneelastverstärkung entscheiden. In Sachen Heizung wird zum Beispiel eine Infrarotheizung in regensicherer Ausführung angeboten. Wer seine Gartensaison erheblich verlängern möchte und vielleicht auch den Silvesterbrunch in der gemütlichen Pergola feiern will, wird diese Variante in jedem Fall anwählen.

Ist die Pergola dann auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt und bestellt, wird die Bestellung noch von den Experten geprüft, so kann garantiert nichts schief gehen. 15-18 Wochen später wird die selbst konfigurierte Pergola dann geliefert und kann aufgebaut werden. Und das Beste: Es ist auch Ratenzahlung möglich.

Der perfekte Sonnenschutz für jeden Garten – so einfach kann es sein!

