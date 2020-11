“Perfektionismus” – Eine kritische Auseinandersetzung über Perfektionismus

Judith Kastner beschreibt in “Perfektionismus” ihr perfektes Gefängnis und wie sie beschloss daraus auszubrechen.

Gute und herzliche Beziehungen baut man laut diesem Buch mit autobiografischen Anteilen nicht mit Perfektion auf. Das musste die Autorin schmerzhaft am eigenen Leib erfahren, als ihr Traummann sich von ihr trennte, obwohl in der Beziehung alles perfekt war – zu perfekt. Daraufhin war Perfektionismus für sie in seiner Extremform nichts Erstrebenswertes mehr – und sie setzte sich ausgiebiger mit dem Thema auseinander. Sie selbst ist Jahrzehnte lang mit ihrer perfekten Strategie erfolgreich gewesen: perfekter Job, perfekte Wohnung, perfekte Beziehung, perfekte Kleidung, perfektes Aussehen. Doch es fehlte ihr die Lebensfreude und sie fühlte sich, als sei sie nicht wirklich sie selbst. Sie erkannte, dass es an der Zeit war aus ihrem perfekten Gefängnis auszubrechen und teilt ihre Erfahrungen und Einsichten nun in einem einsichtsreichen Buch.

Das Buch “PERFEKTIONISMUS” von Judith Kastner ist einerseits eine kritische Auseinandersetzung über Perfektionismus und eine Einladung an die Leser, selbst aus ihrem eigenen perfekten Gefängnis auszubrechen. Die Autorin beschreibt dazu, was Perfektionismus eigentlich ist und warum er auf Menschen solch eine starke Anziehungskraft hat, aber auch warum ein perfektes Leben alles andere als perfekt ist. Im letzten Teil des Buches erhalten die Leser grundlegende Erkenntnisse und Ansätze, sowie auch kleinere Strategien und Ideen, für den täglichen Gebrauch, um den Perfektionismus hinter sich zu lassen.

"PERFEKTIONISMUS" von Judith Kastner ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-12867-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

