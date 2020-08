Perfekte Schrottentsorgung durch die Schrottabholung in Ennepetal

Location: TripadaAkademie Street: Hofaue 63 City: 42103 - Wuppertal (Germany) Start: 22.08.2020 09:00 Uhr End: 23.08.2020 17:30 Uhr Entry: 300.00 Euro (non 19% VAT) get ticket Am 22. + 23.08.2020 findet die nächste Fortbildung für Pilates mit Kleingeräten in der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal statt. Das Wochenende ist als Modul 2 Teil der kompletten Tripada® Pilatestrainer Ausbildung. Es ist aber auch für bereits bestehende Pilateslehrer als Fortbildung...