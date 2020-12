Perfekt präsentieren mit der OHLRO Kreativ-Verpackung

Kreativ-Styroporverpackungen für Spirituosen – Präsentation einmal anders!

Das klassische Bier gibt es im Kasten oder handlich im Sixpack. So weit, so gut! Die Präsentation des Bieres in passender Verpackung bleibt dabei meist auf der Strecke.

Wie kann man also z.B. ein Bier als Geschenk oder Werbepräsent passend übergeben. Zu diesem Thema hat sich die OHLRO Hartschaum GmbH vielseitige Gedanken gemacht und eine eigene Verpackungssparte aufgemacht – Die OHLRO Kreativ-Verpackungen.

Der Sinn einer solchen Verpackung besteht in einer passenden Präsentation zu einem Event oder einem grundsätzlichen Marketingzweck, also mit ausreichend vorhandener Werbefläche versehen und zusätzlich einem funktionalem Zweck, wie z.B. der Übergabe in gekühlter Form.

Bezüglich des Verpackungsdesigns sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Dies können regionale Motive wie z.B. das Brandenburger Tor sein, oder bezüglich einer Fußballveranstaltung wie der EM oder WM, ein entsprechend gefertigter Fußball mit Flaschenkühlung. Ein Event könnte kaum besser beginnen!

Die Vielseitigkeit solcher Werbe-Verpackungen sind immens und breit gestreut. Der Sinn und Zweck einer Verpackung besteht vorrangig im Schutz der Ware vor Transport- und Temperatureinflüssen und natürlich bleibt diese Eigenschaft vollends bestehen. Das Produkt wird nochmals durch die Verpackung hervorgehoben und stilvoll, dem Zweck entsprechend präsentiert.

Die OHLRO Hartschaum GmbH produziert im Fertigungswerk Strausberg schon in der zweiten Generation Styroporboxen für den Transport und Versand von temperaturempfindlichen und sensiblen Waren. Der daraus entstandene Erfahrungsschatz ermöglicht kreative Entwicklungen neuartiger und vollkommen einzigartiger Verpackungen für unterschiedlichste Produkte aus den Branchen Fleischwaren, Frisch- und Räucherfisch, Kuchen und Torten, Pharmazeutikas, Florangerieartikel sowie Spirituosen.

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

