PEARL sports Smartes Kugellager-Springseil, Bluetooth

Sich fit halten und per App die Trainingserfolge einsehen

– Integrierter Herzfrequenz-Sensor

– Zählt die Sprünge mit integriertem G-Sensor

– Stabiles Stahlseil mit hochwertigen Kugellagern in den Griffen

– Länge des Seils (3 m) individuell anpassbar

– Kostenlose App ELESION für Messungen, Trainingsverlauf und mehr

– Voll kompatibel zu Geräten mit Smart-Life- und Tuya-App

Ideal für intensive Workouts – ob Fitness, Boxen, MMA, Bodybuilding oder einfach nur Seilspringen. Jetzt ist man mit dem Premium-Kugellager-Springseil von PEARL sports bestens ausgerüstet für effizientes Training! Denn 10 Minuten Springseil springen ist effektiver als 30 Minuten joggen.

Per App „ELESION“ behält man den Fortschritt im Blick: Dank Herzfrequenz-Sensor und digitalem Zähler weiß man immer über den Trainingsverlauf Bescheid. Per Bluetooth überträgt man diesen auch bequem auf das Smartphone und beobachten die Live-Anzeige auf der App.

So macht das Training noch mehr Spaß: Dank 3D-Kugellagern fliegt das Seil rasant um den Körper. Dadurch sind schnelle Sprünge auch für Anfänger möglich. Double Unders sind jetzt ein Leichtes – die Trainingspartner werden staunen!

Das bestehende Smart-Life- und Tuya-System erweitern: Hat man bereits Smarthome-Geräte, die man per entsprechender App steuert, gibt es eine gute Nachricht. Unsere ELESION-Geräte sind mit den Smart-Life- und Tuya-Geräten kompatibel. So bedient man auf Wunsch alle Geräte gemeinsam – auch per automatischer Funktionen!

– Ideal für das Fitnesstraining: Boxen, MMA, Bodybuilding, u.v.m.

– Eingebauter Herzfrequenz-Sensor und digitaler Zähler für Anzahl der Sprünge und Kalorienverbrauch

– Premium-Kugellager und ergonomische Griffe für schnelle und stabile Rotation

– Mit Bluetooth 5 zur bequemen Verbindung mit Ihrem Smartphone oder Tablet

– Kostenlose App „ELESION“ für iOS und Android: Mit Herzfrequenzmessung und Live-Anzeige in App, speichert die Anzahl der Sprünge, den Kalorienverbrauch und den Trainingsverlauf

– Kompatibel zum Smart-Life-System: ELESION- sowie Smart-Life- und Tuya-Geräte können auf Wunsch zu einem Smarthome-System kombiniert werden

– Länge des Seils individuell anpassbar

– LED-Indikator zeigt Akku-Status an

– Kein Verheddern und Verknoten

– Langlebiges Material: Stahlseil mit flexibler Ummantelung und Griffe aus Kunststoff

– Stromversorgung: integrierter Akku mit 90 mAh für bis zu 20 Stunden Laufzeit, 30 Tage Stand-by, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Länge: 3 m, Gewicht: 250 g

– Smartes Kugellager-Springseil mit Bluetooth inklusive USB-Kabel, Transportbeutel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107394505

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/McQMd6ggpyHzGqL

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen einer internationalen Technologie-Gruppe. Der Schwerpunkt, der 1989 gegründeten Firma, ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 500 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 30 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Schwesterunternehmen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannten Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter sind zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL. GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Durch eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und den Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel ist das stetige Wachstum des Unternehmens gesichert.

